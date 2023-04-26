Местные жители Сосьвы поделились фотографиями с пожара

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В настоящее время в поселке работают сотрудники МЧС Фото:
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Пожары в Свердловской области

Местные жители поселка Сосьва (Свердловская область), в котором произошел крупный пожар поделились с корреспондентом URA.RU фотографиями возгораний. Снимки сделаны 25 и 26 апреля.

«Большинство фотографий сделаны вчера [25 апреля], в момент сильных возгораний. Сейчас в поселке работают сотрудники МЧС. Снимок с потушенным населенным пунктом — сегодняшний [26 апреля]», — сказала читательница агентства.

В поселке Сосьва произошел крупный пожар площадь в тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС защитили от огня около 1,2 тысячи жилых домов. Местных жителей, чьи дома пострадали в пожаре, временно переселили в палатки.

Сосьва после локализации крупного пожара — 26 апреля 2023 года
Сосьва после локализации крупного пожара — 26 апреля 2023 года
Фото:

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Местные жители поселка Сосьва (Свердловская область), в котором произошел крупный пожар поделились с корреспондентом URA.RU фотографиями возгораний. Снимки сделаны 25 и 26 апреля. «Большинство фотографий сделаны вчера [25 апреля], в момент сильных возгораний. Сейчас в поселке работают сотрудники МЧС. Снимок с потушенным населенным пунктом — сегодняшний [26 апреля]», — сказала читательница агентства. В поселке Сосьва произошел крупный пожар площадь в тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС защитили от огня около 1,2 тысячи жилых домов. Местных жителей, чьи дома пострадали в пожаре, временно переселили в палатки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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