Местные жители Сосьвы поделились фотографиями с пожара

В настоящее время в поселке работают сотрудники МЧС
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Местные жители поселка Сосьва (Свердловская область), в котором произошел крупный пожар поделились с корреспондентом URA.RU фотографиями возгораний. Снимки сделаны 25 и 26 апреля.
«Большинство фотографий сделаны вчера [25 апреля], в момент сильных возгораний. Сейчас в поселке работают сотрудники МЧС. Снимок с потушенным населенным пунктом — сегодняшний [26 апреля]», — сказала читательница агентства.
В поселке Сосьва произошел крупный пожар площадь в тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС защитили от огня около 1,2 тысячи жилых домов. Местных жителей, чьи дома пострадали в пожаре, временно переселили в палатки.
Сосьва после локализации крупного пожара — 26 апреля 2023 года
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!