Местные жители Сосьвы поделились фотографиями с пожара

26 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В настоящее время в поселке работают сотрудники МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Местные жители поселка Сосьва (Свердловская область), в котором произошел крупный пожар поделились с корреспондентом URA.RU фотографиями возгораний. Снимки сделаны 25 и 26 апреля. «Большинство фотографий сделаны вчера [25 апреля], в момент сильных возгораний. Сейчас в поселке работают сотрудники МЧС. Снимок с потушенным населенным пунктом — сегодняшний [26 апреля]», — сказала читательница агентства. В поселке Сосьва произошел крупный пожар площадь в тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС защитили от огня около 1,2 тысячи жилых домов. Местных жителей, чьи дома пострадали в пожаре, временно переселили в палатки. Сосьва после локализации крупного пожара — 26 апреля 2023 года Фото: читатель URA.RU

Местные жители поселка Сосьва (Свердловская область), в котором произошел крупный пожар поделились с корреспондентом URA.RU фотографиями возгораний. Снимки сделаны 25 и 26 апреля. «Большинство фотографий сделаны вчера [25 апреля], в момент сильных возгораний. Сейчас в поселке работают сотрудники МЧС. Снимок с потушенным населенным пунктом — сегодняшний [26 апреля]», — сказала читательница агентства. В поселке Сосьва произошел крупный пожар площадь в тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС защитили от огня около 1,2 тысячи жилых домов. Местных жителей, чьи дома пострадали в пожаре, временно переселили в палатки.