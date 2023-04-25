25 апреля 2023

Власти начинают масштабную рекламную кампанию 300-летия Перми среди горожан. Фото

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Повседневная жизнь. Пермь, карнавал, день города
Пермь готовится к юбилею (архивное фото) Фото:
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300-летие Перми

В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина.

«24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина.

Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».

Так теперь выглядит внутри пермский аэропорт
Так теперь выглядит внутри пермский аэропорт
Подобные билборды появятся на улицах Перми
Подобные билборды появятся на улицах Перми
Такими элементами будет украшены многие объекты в Перми
Такими элементами будет украшены многие объекты в Перми

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В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина. «24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина. Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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