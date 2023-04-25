Власти начинают масштабную рекламную кампанию 300-летия Перми среди горожан. Фото

26 апреля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Пермь готовится к юбилею (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина. «24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина. Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству». Так теперь выглядит внутри пермский аэропорт Официальный telegram-канал юбилея Перми Подобные билборды появятся на улицах Перми Скрин презентации рекламной кампании с заседания правительства Такими элементами будет украшены многие объекты в Перми Официальный telegram-канал юбилея Перми

В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина. «24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина. Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».