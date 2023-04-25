В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина.
«24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина.
Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».
Так теперь выглядит внутри пермский аэропорт
Официальный telegram-канал юбилея Перми
Подобные билборды появятся на улицах Перми
Скрин презентации рекламной кампании с заседания правительства
Такими элементами будет украшены многие объекты в Перми
В мае власти Перми запускают рекламную кампанию 300-летия города среди жителей. На улицах появятся праздничные билборды, также оформят железнодорожный и автовокзал. Аэропорт уже украсили, сообщила на заседании краевого правительства глава регионального оргкомитета празднования 300-летия Перми Наталья Галкина. «24 апреля мы приступили к оформлению аэропорта „Большое Савино“, впереди еще автовокзалы и ж/д. С мая мы увидим большую рекламную кампанию на носителях со слоганом „Все реально!“», — рассказала Галкина. Слоган «Пермь-300. Все реально!», как рассказывало URA.RU, утвердили в конце декабря 2022 года. На суд экспертов также выносились варианты «Пермь-300 — город открытий» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».