Задержанного главу оборонного завода Гайсина отказались восстановить в должности

Свердловский областной суд не стал отменять постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, где ранее судья отстранил гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина от исполнения обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.
«Постановление Верх-Исетского районного суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящем суде, но безуспешно — судебный акт признан законным и обоснованным, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения», — рассказали в облсуде.
Ранее гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Мера пресечения избрана до 13 мая. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.
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