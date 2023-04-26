Задержанного главу оборонного завода Гайсина отказались восстановить в должности

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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о том, чтоб отстранить Малика Гайсина от должности гендиректора завода «Исеть» Фото:

Свердловский областной суд не стал отменять постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, где ранее судья отстранил гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина от исполнения обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Постановление Верх-Исетского районного суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящем суде, но безуспешно — судебный акт признан законным и обоснованным, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения», — рассказали в облсуде.

Ранее гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Мера пресечения избрана до 13 мая. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.

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Свердловский областной суд не стал отменять постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, где ранее судья отстранил гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина от исполнения обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Постановление Верх-Исетского районного суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящем суде, но безуспешно — судебный акт признан законным и обоснованным, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения», — рассказали в облсуде. Ранее гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Мера пресечения избрана до 13 мая. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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