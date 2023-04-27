Жители Челябинска мечтают о пенсии в 47 тысяч рублей

27 апреля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

За три года пенсионные притязания челябинцев выросли на 25% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска хотели бы получать пенсию в размере 47,4 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, реальная пенсия в стране в 2,5 раза меньше желаемой челябинцами. «Челябинцы мечтают о пенсии в размере 47,4 тысяч рублей в месяц. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18,5 тысячи рублей», — отметили в SuperJob. За год размер желаемой пенсии увеличился. В апреле 2022 года челябинцы в среднем желали получать 45,9 тысячи рублей, что на 3% меньше, чем в настоящее время. При этом с 2020 года запросы увеличились более значительно — на 25%. Три года назад опрошенные называли сумму в 37,8 тысячи рублей. В SuperJob заключили, что мужчины высказывают более высокие притязания, чем женщины. Другой тренд свидетельствует о том, что чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем они называют более высокую сумму, которую хотели бы получать на пенсии.

Жители Челябинска хотели бы получать пенсию в размере 47,4 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, реальная пенсия в стране в 2,5 раза меньше желаемой челябинцами. «Челябинцы мечтают о пенсии в размере 47,4 тысяч рублей в месяц. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18,5 тысячи рублей», — отметили в SuperJob. За год размер желаемой пенсии увеличился. В апреле 2022 года челябинцы в среднем желали получать 45,9 тысячи рублей, что на 3% меньше, чем в настоящее время. При этом с 2020 года запросы увеличились более значительно — на 25%. Три года назад опрошенные называли сумму в 37,8 тысячи рублей. В SuperJob заключили, что мужчины высказывают более высокие притязания, чем женщины. Другой тренд свидетельствует о том, что чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем они называют более высокую сумму, которую хотели бы получать на пенсии.