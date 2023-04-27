27 апреля 2023

Челябинцам показали карту осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, пешеход, гроза, зонт, непогода, зонтик, ливень, осадки, шлагбаум, дождь, климат
Сервисы помогут узнать, какая погода предстоит в ближайшие часы Фото:

Жители Челябинска и области могут узнать, испортится ли погода в предстоящие часы, по карте осадков. Такие сервисы предлагают сразу несколько метеосайтов, сообщил читатель URA.RU.

«На сайте meteoservice работает анимированное изображение направления ветра и количества осадков на текущий момент и в заданное время в будущем, но в рамках карты области. В сервисе сайта ventusky есть возможность узнать, как плавно изменится погода по районам города в ближайшие часы и проследить за перемещением грозовых туч, например», — рассказал читатель URA.RU.

На сайте gismeteo облачность и осадки можно проследить на ближайшие три часа, но также только по районам. На Яндекс.Погоде четко видны улицы и даже дома, однако переключать бегунок времени придется вручную.

Карта осадков может показать с точностью до дома, где сейчас идет дождь или снег и как будут перемещаться области осадков в ближайшее время. С ее помощью можно узнать, как лучше одеться на улицу и стоит ли ждать, например, скорого окончания непогоды.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

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Жители Челябинска и области могут узнать, испортится ли погода в предстоящие часы, по карте осадков. Такие сервисы предлагают сразу несколько метеосайтов, сообщил читатель URA.RU. «На сайте meteoservice работает анимированное изображение направления ветра и количества осадков на текущий момент и в заданное время в будущем, но в рамках карты области. В сервисе сайта ventusky есть возможность узнать, как плавно изменится погода по районам города в ближайшие часы и проследить за перемещением грозовых туч, например», — рассказал читатель URA.RU. На сайте gismeteo облачность и осадки можно проследить на ближайшие три часа, но также только по районам. На Яндекс.Погоде четко видны улицы и даже дома, однако переключать бегунок времени придется вручную. Карта осадков может показать с точностью до дома, где сейчас идет дождь или снег и как будут перемещаться области осадков в ближайшее время. С ее помощью можно узнать, как лучше одеться на улицу и стоит ли ждать, например, скорого окончания непогоды. Ранее стало известно, что в Челябинской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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