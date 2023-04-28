Жители свердловского поселка вынуждены ездить в больницу за 50 км

28 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Жители Билимбая обеспокоены отсутствием дневного стационара Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Билимбая (Свердловская область) уже несколько лет страдают от того, что в поселке не работает дневной стационар. Местным жителям приходится ездить за 50 км, чтобы получить медицинские услуги. Сложнее всего приходится пенсионерам, которые не могут ездить на большие расстояния по состоянию здоровья. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По данным переписи населения, в 2021 году в поселке проживало 4500 человек. «В нашем поселке нет дневного стационара. Нам приходится ездить в Первоуральск, а это 50 км. Большая часть местных жителей — пенсионеры. Ездить за капельницами 2-3 раза в неделю в город не позволяет здоровье. В Первоуральске очереди огромные, а старичкам ждать не представляется возможным. Было бы не плохо в самом Билимбае организовать пару коек дневного стационара, чтобы пожилые люди не мучились», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что под Нижним Тагилом (Свердловская область) закрылась единственная больница. Жители вынуждены ездить за медпомощью за 60 км.

Жители Билимбая (Свердловская область) уже несколько лет страдают от того, что в поселке не работает дневной стационар. Местным жителям приходится ездить за 50 км, чтобы получить медицинские услуги. Сложнее всего приходится пенсионерам, которые не могут ездить на большие расстояния по состоянию здоровья. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По данным переписи населения, в 2021 году в поселке проживало 4500 человек. «В нашем поселке нет дневного стационара. Нам приходится ездить в Первоуральск, а это 50 км. Большая часть местных жителей — пенсионеры. Ездить за капельницами 2-3 раза в неделю в город не позволяет здоровье. В Первоуральске очереди огромные, а старичкам ждать не представляется возможным. Было бы не плохо в самом Билимбае организовать пару коек дневного стационара, чтобы пожилые люди не мучились», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что под Нижним Тагилом (Свердловская область) закрылась единственная больница. Жители вынуждены ездить за медпомощью за 60 км.