В Кургане прошли обыски у бывшего сторонника Навального. Инсайд

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Силовые структуры. Пермь, фсб, табельное оружие, росгвардия, полиция, кабура, экипировка спецслужб
Курганские силовики пришли с обыском к жителю города Фото:

К жителю Кургана, ранее являвшемуся сторонником оппозиционного политика, блогера, создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексея Навального, а теперь вступившего в ряды КПРФ, с обысками нагрянули силовые структуры. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов.

«К бывшему „навальнисту“, а ныне последователю КПРФ, с обыском пришли сотрудники силовых структур», — рассказали источники. С чем связан их визит — неизвестно. Источники предположили, что интерес силовиков мог быть связан с тем, что человек ранее часто допускал высказывания экстремистского характера.

Редакция URA.RU направила запрос в правоохранительные органы. На момент публикации новости ответ не был получен.

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К жителю Кургана, ранее являвшемуся сторонником оппозиционного политика, блогера, создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексея Навального, а теперь вступившего в ряды КПРФ, с обысками нагрянули силовые структуры. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов. «К бывшему „навальнисту“, а ныне последователю КПРФ, с обыском пришли сотрудники силовых структур», — рассказали источники. С чем связан их визит — неизвестно. Источники предположили, что интерес силовиков мог быть связан с тем, что человек ранее часто допускал высказывания экстремистского характера. Редакция URA.RU направила запрос в правоохранительные органы. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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