В Кургане прошли обыски у бывшего сторонника Навального. Инсайд

28 апреля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Курганские силовики пришли с обыском к жителю города Фото: Сергей Русанов © URA.RU К жителю Кургана, ранее являвшемуся сторонником оппозиционного политика, блогера, создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексея Навального, а теперь вступившего в ряды КПРФ, с обысками нагрянули силовые структуры. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов. «К бывшему „навальнисту“, а ныне последователю КПРФ, с обыском пришли сотрудники силовых структур», — рассказали источники. С чем связан их визит — неизвестно. Источники предположили, что интерес силовиков мог быть связан с тем, что человек ранее часто допускал высказывания экстремистского характера. Редакция URA.RU направила запрос в правоохранительные органы. На момент публикации новости ответ не был получен.

К жителю Кургана, ранее являвшемуся сторонником оппозиционного политика, блогера, создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексея Навального, а теперь вступившего в ряды КПРФ, с обысками нагрянули силовые структуры. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов. «К бывшему „навальнисту“, а ныне последователю КПРФ, с обыском пришли сотрудники силовых структур», — рассказали источники. С чем связан их визит — неизвестно. Источники предположили, что интерес силовиков мог быть связан с тем, что человек ранее часто допускал высказывания экстремистского характера. Редакция URA.RU направила запрос в правоохранительные органы. На момент публикации новости ответ не был получен.