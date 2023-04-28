28 апреля 2023

В Перми на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
Друзья сбитого велосипедиста оказались пострадавшему первую помощь и вызвали скорую Фото:

В центре Перми на одном из оживленных перекрестков сбили велосипедиста. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Компания друзей каталась по городу. Все произошло на Комсомольском проспекте примерно в 21:00. Молодой человек, пересекая „зебру“, не слез с велосипеда, в это время его сбил автомобиль Kia. Первую помощь пострадавшему оказали друзья, они же вызвали скорую. Медбригада увезла парня в больницу. Водитель Kia, который сбил парня, не притормозил перед пешеходным переходом, но с места ДТП не скрылся, дождался сотрудников ДПС», — высказали свою версию событий собеседники агентства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ране похожий инцидент произошел в Перми на Южной дамбе. Тогда сбитый автомобилем велосипедист, по словам очевидцев, был пьян. Правоохранители привлекли понятым по делу курьера службы доставки «Delivery Club».

Велосипедиста сбили на Комсомольском проспекте
Велосипедиста сбили на Комсомольском проспекте

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В центре Перми на одном из оживленных перекрестков сбили велосипедиста. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Компания друзей каталась по городу. Все произошло на Комсомольском проспекте примерно в 21:00. Молодой человек, пересекая „зебру“, не слез с велосипеда, в это время его сбил автомобиль Kia. Первую помощь пострадавшему оказали друзья, они же вызвали скорую. Медбригада увезла парня в больницу. Водитель Kia, который сбил парня, не притормозил перед пешеходным переходом, но с места ДТП не скрылся, дождался сотрудников ДПС», — высказали свою версию событий собеседники агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ране похожий инцидент произошел в Перми на Южной дамбе. Тогда сбитый автомобилем велосипедист, по словам очевидцев, был пьян. Правоохранители привлекли понятым по делу курьера службы доставки «Delivery Club».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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