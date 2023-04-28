В Перми на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Фото

29 апреля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Друзья сбитого велосипедиста оказались пострадавшему первую помощь и вызвали скорую Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Перми на одном из оживленных перекрестков сбили велосипедиста. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Компания друзей каталась по городу. Все произошло на Комсомольском проспекте примерно в 21:00. Молодой человек, пересекая „зебру“, не слез с велосипеда, в это время его сбил автомобиль Kia. Первую помощь пострадавшему оказали друзья, они же вызвали скорую. Медбригада увезла парня в больницу. Водитель Kia, который сбил парня, не притормозил перед пешеходным переходом, но с места ДТП не скрылся, дождался сотрудников ДПС», — высказали свою версию событий собеседники агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ране похожий инцидент произошел в Перми на Южной дамбе. Тогда сбитый автомобилем велосипедист, по словам очевидцев, был пьян. Правоохранители привлекли понятым по делу курьера службы доставки «Delivery Club». Велосипедиста сбили на Комсомольском проспекте Фотo: предоставлено читателями URA.RU

В центре Перми на одном из оживленных перекрестков сбили велосипедиста. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Компания друзей каталась по городу. Все произошло на Комсомольском проспекте примерно в 21:00. Молодой человек, пересекая „зебру“, не слез с велосипеда, в это время его сбил автомобиль Kia. Первую помощь пострадавшему оказали друзья, они же вызвали скорую. Медбригада увезла парня в больницу. Водитель Kia, который сбил парня, не притормозил перед пешеходным переходом, но с места ДТП не скрылся, дождался сотрудников ДПС», — высказали свою версию событий собеседники агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ране похожий инцидент произошел в Перми на Южной дамбе. Тогда сбитый автомобилем велосипедист, по словам очевидцев, был пьян. Правоохранители привлекли понятым по делу курьера службы доставки «Delivery Club».