На Украине арестовали 3 млн долларов со счетов экс-главы уральского титанового гиганта

На Украине арестовали 3 млн долларов со счетов экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина

Суд Украины наложил арест на счета экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Украине суд наложил арест на счета Михаила Воеводина, который с 2009 по 2020 год был руководителем предприятия по производству титана «ВСМПО-Ависма». Бизнесмен лишился порядка трех миллионов долларов, сообщает Госбюро расследований (ГБР) Украины на официальном сайте.

«Благодаря работе ГБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), около трех миллионов долларов США предприятия, принадлежащему подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба „ЦСКА“ Евгению Гинеру», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении банка также начали расследование, чтобы проверить, насколько правомерно он получил более 1,6 млрд гривен. В ходе него выяснилось, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Как утверждает ГБР, сумма, которую получил банк, составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

ВСМПО-Ависма является крупнейшим поставщиком титана. В составе корпорации две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники Пермского края.