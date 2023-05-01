На Украине арестовали 3 млн долларов со счетов экс-главы уральского титанового гиганта

На Украине суд наложил арест на счета Михаила Воеводина, который с 2009 по 2020 год был руководителем предприятия по производству титана «ВСМПО-Ависма». Бизнесмен лишился порядка трех миллионов долларов, сообщает Госбюро расследований (ГБР) Украины на официальном сайте.
«Благодаря работе ГБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), около трех миллионов долларов США предприятия, принадлежащему подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба „ЦСКА“ Евгению Гинеру», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении банка также начали расследование, чтобы проверить, насколько правомерно он получил более 1,6 млрд гривен. В ходе него выяснилось, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Как утверждает ГБР, сумма, которую получил банк, составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
ВСМПО-Ависма является крупнейшим поставщиком титана. В составе корпорации две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники Пермского края.
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