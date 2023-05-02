Инцидент произошел вечером 2 мая в Екатеринбурге Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге вечером 2 мая на перекрестке улиц Титова и Ферганской водитель Land Cruiser на повороте не пропустил два встречных ВАЗ 2114 и врезался в них. В ДТП пострадали четыре человека, сообщил URA.RU очевидец.

«Вечером на перекрестке Титова-Ферганская Land Cruiser не уступил дорогу двум машинам ВАЗам и врезался в них. Пострадали пассажиры и водитель белого ВАЗа», — рассказал очевидец.

Три женщины-пассажирки белой машины получили ушибы, а водитель — перелом ребер, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Спасателям пришлось доставать его из машины, поскольку он был заблокирован там. Пострадавших госпитализировали в 36-ю больницу Екатеринбурга. Водитель серого ВАЗа избежал травм.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Обновлено 2 мая в 23:55 (21:55 МСК):

ДТП произошло около 21:10. По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Титова в сторону Объездной, не уступил дорогу двум автомашинам ВАЗ 2114 и врезался в них. За рулем иномарки находился 49-летний мужчина. Он пояснил автоинспекторам, что подумал, что успеет совершить маневр. Поняв, что ошибся, мужчина затормозил, но уже было поздно.

«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников ДТП», — отметили URA.RU в ведомстве.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»