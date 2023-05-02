В Челябинской области насмерть разбились два пенсионера

Пенсионеры выпали из окон квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области два пенсионера погибли, выпав из окон своих квартир. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, один случай произошел в Аше, второй — в Копейске.

«В Аше из окна своей квартиры выпала 82-летняя пенсионерка. В Копейске — 84-летний мужчина», — сообщил источник.

По данным URA.RU, в обоих случаях высота падения была не такой значительной — два этажа. Однако неудачное приземление и подорванное прожитыми годами здоровье не позволили пенсионерам выжить.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.