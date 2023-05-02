В Челябинской области насмерть разбились два пенсионера

Пенсионеры выпали из окон квартир
В Челябинской области два пенсионера погибли, выпав из окон своих квартир. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, один случай произошел в Аше, второй — в Копейске.
«В Аше из окна своей квартиры выпала 82-летняя пенсионерка. В Копейске — 84-летний мужчина», — сообщил источник.
По данным URA.RU, в обоих случаях высота падения была не такой значительной — два этажа. Однако неудачное приземление и подорванное прожитыми годами здоровье не позволили пенсионерам выжить.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!