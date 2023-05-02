02 мая 2023

В Челябинской области насмерть разбились два пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Пенсионеры выпали из окон квартир Фото:

В Челябинской области два пенсионера погибли, выпав из окон своих квартир. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, один случай произошел в Аше, второй — в Копейске.

«В Аше из окна своей квартиры выпала 82-летняя пенсионерка. В Копейске — 84-летний мужчина», — сообщил источник.

По данным URA.RU, в обоих случаях высота падения была не такой значительной — два этажа. Однако неудачное приземление и подорванное прожитыми годами здоровье не позволили пенсионерам выжить.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинской области два пенсионера погибли, выпав из окон своих квартир. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, один случай произошел в Аше, второй — в Копейске. «В Аше из окна своей квартиры выпала 82-летняя пенсионерка. В Копейске — 84-летний мужчина», — сообщил источник. По данным URA.RU, в обоих случаях высота падения была не такой значительной — два этажа. Однако неудачное приземление и подорванное прожитыми годами здоровье не позволили пенсионерам выжить. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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