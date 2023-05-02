Суд оставил на свободе пермячку, укравшую деньги с чужой карты

Суд принял решение по делу жительницы Кунгура (Пермский край), которая нашла на улице банковскую карту и похитила оттуда деньги путем покупок в различных магазинах. Возместив ущерб, пермячка останется на свободе. Информация об этом размещена на официальном сайте Кунгурского городского суда.
«Известно, что в феврале 2023 года на улице женщина заметила банковскую карту и решила воспользоваться находкой. Тогда пермячка сделала покупки в нескольких магазинах, оплатив их найденной картой. Общий ущерб составил более 1800 рублей», — говорится на сайте суда.
В своих действиях пермячка призналась и полностью раскаялась, а также вернула владелице карты потраченные деньги. Суд счел поведение женщины не представляющим опасности и прекратил в отношении нее уголовное дело. Нарушительница остается на свободе.
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