02 мая 2023

Суд оставил на свободе пермячку, укравшую деньги с чужой карты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, карта, терминал, оплата, перевод, покупка, безнал, банковская
Найденной картой женщина расплачивалась в магазинах Фото:

Суд принял решение по делу жительницы Кунгура (Пермский край), которая нашла на улице банковскую карту и похитила оттуда деньги путем покупок в различных магазинах. Возместив ущерб, пермячка останется на свободе. Информация об этом размещена на официальном сайте Кунгурского городского суда.

«Известно, что в феврале 2023 года на улице женщина заметила банковскую карту и решила воспользоваться находкой. Тогда пермячка сделала покупки в нескольких магазинах, оплатив их найденной картой. Общий ущерб составил более 1800 рублей», — говорится на сайте суда.

В своих действиях пермячка призналась и полностью раскаялась, а также вернула владелице карты потраченные деньги. Суд счел поведение женщины не представляющим опасности и прекратил в отношении нее уголовное дело. Нарушительница остается на свободе.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд принял решение по делу жительницы Кунгура (Пермский край), которая нашла на улице банковскую карту и похитила оттуда деньги путем покупок в различных магазинах. Возместив ущерб, пермячка останется на свободе. Информация об этом размещена на официальном сайте Кунгурского городского суда. «Известно, что в феврале 2023 года на улице женщина заметила банковскую карту и решила воспользоваться находкой. Тогда пермячка сделала покупки в нескольких магазинах, оплатив их найденной картой. Общий ущерб составил более 1800 рублей», — говорится на сайте суда. В своих действиях пермячка призналась и полностью раскаялась, а также вернула владелице карты потраченные деньги. Суд счел поведение женщины не представляющим опасности и прекратил в отношении нее уголовное дело. Нарушительница остается на свободе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...