Суд оставил на свободе пермячку, укравшую деньги с чужой карты

03 мая 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Найденной картой женщина расплачивалась в магазинах Фото: Игорь Пантин © URA.RU Суд принял решение по делу жительницы Кунгура (Пермский край), которая нашла на улице банковскую карту и похитила оттуда деньги путем покупок в различных магазинах. Возместив ущерб, пермячка останется на свободе. Информация об этом размещена на официальном сайте Кунгурского городского суда. «Известно, что в феврале 2023 года на улице женщина заметила банковскую карту и решила воспользоваться находкой. Тогда пермячка сделала покупки в нескольких магазинах, оплатив их найденной картой. Общий ущерб составил более 1800 рублей», — говорится на сайте суда. В своих действиях пермячка призналась и полностью раскаялась, а также вернула владелице карты потраченные деньги. Суд счел поведение женщины не представляющим опасности и прекратил в отношении нее уголовное дело. Нарушительница остается на свободе.

Суд принял решение по делу жительницы Кунгура (Пермский край), которая нашла на улице банковскую карту и похитила оттуда деньги путем покупок в различных магазинах. Возместив ущерб, пермячка останется на свободе. Информация об этом размещена на официальном сайте Кунгурского городского суда. «Известно, что в феврале 2023 года на улице женщина заметила банковскую карту и решила воспользоваться находкой. Тогда пермячка сделала покупки в нескольких магазинах, оплатив их найденной картой. Общий ущерб составил более 1800 рублей», — говорится на сайте суда. В своих действиях пермячка призналась и полностью раскаялась, а также вернула владелице карты потраченные деньги. Суд счел поведение женщины не представляющим опасности и прекратил в отношении нее уголовное дело. Нарушительница остается на свободе.