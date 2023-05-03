03 мая 2023

Бастрыкин поручил обеспечить водой жителей Чебаркуля

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, колонка с водой, ведро с водой, вода, колонка водоразборная
В одном из микрорайонов Чебаркуля нет централизованного водоснабжения Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об отсутствии воды микрорайоне Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ сообщается об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов города Чебаркуля Челябинской области. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В ведомстве добавили, что по информации СМИ в одном из микрорайонов Чебаркуля отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому воду для питья жители берут из уличной колонки. Из-за паводков вода стала мутной, так как поступает туда из озера. По данным жителей, городская мэрия предложила им построить водопровод за счет собственных средств горожан. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об отсутствии воды микрорайоне Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов города Чебаркуля Челябинской области. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве добавили, что по информации СМИ в одном из микрорайонов Чебаркуля отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому воду для питья жители берут из уличной колонки. Из-за паводков вода стала мутной, так как поступает туда из озера. По данным жителей, городская мэрия предложила им построить водопровод за счет собственных средств горожан. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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