Бастрыкин поручил обеспечить водой жителей Чебаркуля

04 мая 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

В одном из микрорайонов Чебаркуля нет централизованного водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об отсутствии воды микрорайоне Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов города Чебаркуля Челябинской области. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве добавили, что по информации СМИ в одном из микрорайонов Чебаркуля отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому воду для питья жители берут из уличной колонки. Из-за паводков вода стала мутной, так как поступает туда из озера. По данным жителей, городская мэрия предложила им построить водопровод за счет собственных средств горожан. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об отсутствии воды микрорайоне Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов города Чебаркуля Челябинской области. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве добавили, что по информации СМИ в одном из микрорайонов Чебаркуля отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому воду для питья жители берут из уличной колонки. Из-за паводков вода стала мутной, так как поступает туда из озера. По данным жителей, городская мэрия предложила им построить водопровод за счет собственных средств горожан. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.