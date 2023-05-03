Освободившийся из колонии пермяк пошел грабить магазин ради сковородок

04 мая 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Обвиняемый заключен под стражу и ожидает суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Краснокамска Пермского края предстанет перед судом за ограбление магазина и мелкие хищения. Мужчина освободился из мест лишения свободы в июне 2022 года, но спустя полгода вновь совершил преступления. На сайте ГУ МВД по Прикамью сообщается, что в одном из магазинов он пытался вынести несколько сковородок, не заплатив за них. Завершить задуманное злоумышленнику помешали продавщицы магазина. «Мужчина взял с прилавка три литых сковороды и побежал к выходу. Его попытались остановить работницы магазина. Однако злоумышленнику удалось выбежать в тамбур. Там он оттолкнул продавца и выронил сковородки на пол, после чего скрылся с места преступления», — сказано на сайте краевого главка. Полицейские задержали подозреваемого в одном из подъездов жилого дома. Оказалось, что 28-летний мужчина ранее был судим, состоит на наркологическом учете и неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения из магазинов. Так, зимой этого года краснокамец похищал из магазинов средства для ухода за волосами, а затем продавал их незнакомым людям. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье о покушении на грабеж с применением насилия (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также по статье о мелком хищении. В ближайшее время суд начнет рассмотрение уголовных дел по существу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель города Краснокамска Пермского края предстанет перед судом за ограбление магазина и мелкие хищения. Мужчина освободился из мест лишения свободы в июне 2022 года, но спустя полгода вновь совершил преступления. На сайте ГУ МВД по Прикамью сообщается, что в одном из магазинов он пытался вынести несколько сковородок, не заплатив за них. Завершить задуманное злоумышленнику помешали продавщицы магазина. «Мужчина взял с прилавка три литых сковороды и побежал к выходу. Его попытались остановить работницы магазина. Однако злоумышленнику удалось выбежать в тамбур. Там он оттолкнул продавца и выронил сковородки на пол, после чего скрылся с места преступления», — сказано на сайте краевого главка. Полицейские задержали подозреваемого в одном из подъездов жилого дома. Оказалось, что 28-летний мужчина ранее был судим, состоит на наркологическом учете и неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения из магазинов. Так, зимой этого года краснокамец похищал из магазинов средства для ухода за волосами, а затем продавал их незнакомым людям. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье о покушении на грабеж с применением насилия (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также по статье о мелком хищении. В ближайшее время суд начнет рассмотрение уголовных дел по существу.