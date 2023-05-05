В США раскрыли «козырь» Путина, заготовленный для наступления ВСУ

Nesweek: авиация РФ остановит контрнаступление Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Авиация РФ состоит из 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, пишет Брендан Коул Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиация, включающая в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, является главным козырем России против Украины. Об этом пишет американский журналист Брендан Коул.

«Президент РФ Владимир Путин возможно, отложил активы ВВС своей страны, но она [авиация] по-прежнему является второй по величине в мире и включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, что является значительным козырем против Украины», — поясняет обозреватель Брендан Коул в своем материале для Nesweek. Он подчеркивает, что данный фактор особенно актуален перед предстоящим весеннем контрнаступлением Киева. По его словам, для противостояния РФ Украине нужно иметь в наличии несколько уровней систем ПВО.

Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Тогда РФ ударили по 170 украинским целям. В Китае назвали еще одно грозное оружие России — модернизированный ракетный «Баргузин», сообщает Nation news. В МИД РФ подчеркнули, что Украину ждет провал во время собственного наступления, передает телеканал 360.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации. Украина запрашивает истребители у своих партнеров.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиация, включающая в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, является главным козырем России против Украины. Об этом пишет американский журналист Брендан Коул. «Президент РФ Владимир Путин возможно, отложил активы ВВС своей страны, но она [авиация] по-прежнему является второй по величине в мире и включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, что является значительным козырем против Украины», — поясняет обозреватель Брендан Коул в своем материале для Nesweek. Он подчеркивает, что данный фактор особенно актуален перед предстоящим весеннем контрнаступлением Киева. По его словам, для противостояния РФ Украине нужно иметь в наличии несколько уровней систем ПВО. Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Тогда РФ ударили по 170 украинским целям. В Китае назвали еще одно грозное оружие России — модернизированный ракетный «Баргузин», сообщает Nation news. В МИД РФ подчеркнули, что Украину ждет провал во время собственного наступления, передает телеканал 360. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации. Украина запрашивает истребители у своих партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...