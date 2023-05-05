Бойца СВО вернут домой после пожара в Сосьве. Фото

06 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Мужчина вернется в отпуск домой, чтобы поддержать семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Контрактник Евгений Нагамадьянов, служащий в зоне СВО, приедет в Сосьву, где сгорел его дом, а многодетная семья осталась без крова. Оформить отпуск бойцу помог министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, рассказала жена военнослужащего Ольга. «Муж знает о случившемся, он звонил, сказал: самое главное, что дети и я живы. В скором времени он должен приехать в отпуск, в этом нам помог министр [общественной безопасности Александр] Кудрявцев», — пояснила женщина. Дом Евгений Нагамадьянов купил, когда вернулся после чеченской кампании. Сейчас он служит в зоне СВО на Украине, это его третий контракт. Жилище семьи сгорело 25 апреля в страшном пожаре. Жена бойца и трое детей временно живут у родственников. Евгений и Ольга воспитывают троих детей Фото: семейный архив семьи Нагамадьяновых

Контрактник Евгений Нагамадьянов, служащий в зоне СВО, приедет в Сосьву, где сгорел его дом, а многодетная семья осталась без крова. Оформить отпуск бойцу помог министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, рассказала жена военнослужащего Ольга. «Муж знает о случившемся, он звонил, сказал: самое главное, что дети и я живы. В скором времени он должен приехать в отпуск, в этом нам помог министр [общественной безопасности Александр] Кудрявцев», — пояснила женщина. Дом Евгений Нагамадьянов купил, когда вернулся после чеченской кампании. Сейчас он служит в зоне СВО на Украине, это его третий контракт. Жилище семьи сгорело 25 апреля в страшном пожаре. Жена бойца и трое детей временно живут у родственников.