05 мая 2023

Бойца СВО вернут домой после пожара в Сосьве. Фото

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Мужчина вернется в отпуск домой, чтобы поддержать семью Фото:
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Пожары в Свердловской области

Контрактник Евгений Нагамадьянов, служащий в зоне СВО, приедет в Сосьву, где сгорел его дом, а многодетная семья осталась без крова. Оформить отпуск бойцу помог министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, рассказала жена военнослужащего Ольга.

«Муж знает о случившемся, он звонил, сказал: самое главное, что дети и я живы. В скором времени он должен приехать в отпуск, в этом нам помог министр [общественной безопасности Александр] Кудрявцев», — пояснила женщина.

Дом Евгений Нагамадьянов купил, когда вернулся после чеченской кампании. Сейчас он служит в зоне СВО на Украине, это его третий контракт. Жилище семьи сгорело 25 апреля в страшном пожаре. Жена бойца и трое детей временно живут у родственников.

Евгений и Ольга воспитывают троих детей
Евгений и Ольга воспитывают троих детей
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Контрактник Евгений Нагамадьянов, служащий в зоне СВО, приедет в Сосьву, где сгорел его дом, а многодетная семья осталась без крова. Оформить отпуск бойцу помог министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, рассказала жена военнослужащего Ольга. «Муж знает о случившемся, он звонил, сказал: самое главное, что дети и я живы. В скором времени он должен приехать в отпуск, в этом нам помог министр [общественной безопасности Александр] Кудрявцев», — пояснила женщина. Дом Евгений Нагамадьянов купил, когда вернулся после чеченской кампании. Сейчас он служит в зоне СВО на Украине, это его третий контракт. Жилище семьи сгорело 25 апреля в страшном пожаре. Жена бойца и трое детей временно живут у родственников.
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