Пермяков предупредили о заморозках и сильном ветре на майских праздниках

МЧС: в Пермском крае ожидаются заморозки и сильный ветер

07 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

МЧС предупреждает пермяков о непогоде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае с 8 по 10 мая ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На территории Прикамья с 7 по 8 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром с 8 по10 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — передают спасатели со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС. Ранее сообщалось, пермские метеорологи подведи итоги апреля. Оказалось, что этот месяц стал самым теплым и сухим за последние годы.

В Пермском крае с 8 по 10 мая ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На территории Прикамья с 7 по 8 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром с 8 по10 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — передают спасатели со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС. Ранее сообщалось, пермские метеорологи подведи итоги апреля. Оказалось, что этот месяц стал самым теплым и сухим за последние годы.