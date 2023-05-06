Пермяков предупредили о заморозках и сильном ветре на майских праздниках

МЧС предупреждает пермяков о непогоде
В Пермском крае с 8 по 10 мая ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«На территории Прикамья с 7 по 8 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром с 8 по10 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — передают спасатели со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС.
Ранее сообщалось, пермские метеорологи подведи итоги апреля. Оказалось, что этот месяц стал самым теплым и сухим за последние годы.
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