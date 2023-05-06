06 мая 2023
05 мая 2023

Пермяков предупредили о заморозках и сильном ветре на майских праздниках

МЧС: в Пермском крае ожидаются заморозки и сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
МЧС предупреждает пермяков о непогоде Фото:

В Пермском крае с 8 по 10 мая ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«На территории Прикамья с 7 по 8 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром с 8 по10 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — передают спасатели со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС.

Ранее сообщалось, пермские метеорологи подведи итоги апреля. Оказалось, что этот месяц стал самым теплым и сухим за последние годы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с 8 по 10 мая ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На территории Прикамья с 7 по 8 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром с 8 по10 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — передают спасатели со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС. Ранее сообщалось, пермские метеорологи подведи итоги апреля. Оказалось, что этот месяц стал самым теплым и сухим за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...