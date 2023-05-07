Стала известна причина ЧП на ГРЭС в свердловском городе

Причиной ЧП на Рефтинской ГРЭС стало срабатывание противоаварийной системы

07 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Причина ЧП — срабатывание противоаварийной системы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Срабатывание противоаварийной системы стало причиной отключения линий электроснабжения Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). Об URA.RU рассказала глава Малышева Мария Рубцова. «Отключение линий Рефтинской ГРЭС среагировало на пожары. Сработала противоаварийная система. Была обесточена подстанция рядом с Рефтинским. Сейчас энергетики поэтапно включают свет. Подключили подстанцию Окунево», — сообщила Рубцова. На текущий момент ведутся восстановительные работы. Электричество уже появилось в центре Асбеста. Ранее URA.RU сообщало о ЧП на Рефтинской ГРЭС. Из-за этого город Асбест и поселок Малышева остались без электричества. Губернатор Свердловской области сегодня посетил Асбест. Там он координировал работу штаба по борьбе с пожарами и контролировал выполнение поручений местным властям.

Срабатывание противоаварийной системы стало причиной отключения линий электроснабжения Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). Об URA.RU рассказала глава Малышева Мария Рубцова. «Отключение линий Рефтинской ГРЭС среагировало на пожары. Сработала противоаварийная система. Была обесточена подстанция рядом с Рефтинским. Сейчас энергетики поэтапно включают свет. Подключили подстанцию Окунево», — сообщила Рубцова. На текущий момент ведутся восстановительные работы. Электричество уже появилось в центре Асбеста. Ранее URA.RU сообщало о ЧП на Рефтинской ГРЭС. Из-за этого город Асбест и поселок Малышева остались без электричества. Губернатор Свердловской области сегодня посетил Асбест. Там он координировал работу штаба по борьбе с пожарами и контролировал выполнение поручений местным властям.