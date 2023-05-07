Куйвашев приехал на место пожара под Асбестом. Видео

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
В лес Евгений Куйвашев поехал сразу после совещания Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к месту крупного лесного пожара под Асбестом. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Повсеместно здесь работают пожарные и добровольцы. В их числе — студенты Асбестовского политехникума, которые получают подготовку по направлению ГО и ЧС», — уточнили там.

Перед тем, как отправиться в лес, Куйвашев провел совещание в администрации Асбеста. Он поручил оперативно решить главную проблему — с водоснабжением. Мэр Наталья Тихонова обозначила дедлайн: вечер 7 мая.

Пожары охватили также Реж, Ревду, Верхнюю Пышму, Богданович и Артемовский. Возгорания локализуют при помощи авиации.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к месту крупного лесного пожара под Асбестом. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Повсеместно здесь работают пожарные и добровольцы. В их числе — студенты Асбестовского политехникума, которые получают подготовку по направлению ГО и ЧС», — уточнили там. Перед тем, как отправиться в лес, Куйвашев провел совещание в администрации Асбеста. Он поручил оперативно решить главную проблему — с водоснабжением. Мэр Наталья Тихонова обозначила дедлайн: вечер 7 мая. Пожары охватили также Реж, Ревду, Верхнюю Пышму, Богданович и Артемовский. Возгорания локализуют при помощи авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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