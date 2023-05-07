Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к месту крупного лесного пожара под Асбестом. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Повсеместно здесь работают пожарные и добровольцы. В их числе — студенты Асбестовского политехникума, которые получают подготовку по направлению ГО и ЧС», — уточнили там.
Перед тем, как отправиться в лес, Куйвашев провел совещание в администрации Асбеста. Он поручил оперативно решить главную проблему — с водоснабжением. Мэр Наталья Тихонова обозначила дедлайн: вечер 7 мая.
Пожары охватили также Реж, Ревду, Верхнюю Пышму, Богданович и Артемовский. Возгорания локализуют при помощи авиации.
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