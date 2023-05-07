Куйвашев приехал на место пожара под Асбестом. Видео

07 мая 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В лес Евгений Куйвашев поехал сразу после совещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к месту крупного лесного пожара под Асбестом. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Повсеместно здесь работают пожарные и добровольцы. В их числе — студенты Асбестовского политехникума, которые получают подготовку по направлению ГО и ЧС», — уточнили там. Перед тем, как отправиться в лес, Куйвашев провел совещание в администрации Асбеста. Он поручил оперативно решить главную проблему — с водоснабжением. Мэр Наталья Тихонова обозначила дедлайн: вечер 7 мая. Пожары охватили также Реж, Ревду, Верхнюю Пышму, Богданович и Артемовский. Возгорания локализуют при помощи авиации.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл к месту крупного лесного пожара под Асбестом. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Повсеместно здесь работают пожарные и добровольцы. В их числе — студенты Асбестовского политехникума, которые получают подготовку по направлению ГО и ЧС», — уточнили там. Перед тем, как отправиться в лес, Куйвашев провел совещание в администрации Асбеста. Он поручил оперативно решить главную проблему — с водоснабжением. Мэр Наталья Тихонова обозначила дедлайн: вечер 7 мая. Пожары охватили также Реж, Ревду, Верхнюю Пышму, Богданович и Артемовский. Возгорания локализуют при помощи авиации.