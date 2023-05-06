Жители Прикамья рассказали о мартовском снеге
В Соликамске (Пермский край) пошел снег 7 мая. Об этом рассказали горожане.
«В Соликамске пошел снег», — указано в telegram-канале «СлуховойАнализатор». К сообщению прилагается видео. О выпавшем снеге также сообщали жители поселка Юг.
Ранее пермяков предупреждали об ухудшении погодных условий. В МЧС сообщали о надвигающихся заморозках и сильном ветре в майские праздники.
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