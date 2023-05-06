06 мая 2023
05 мая 2023

В Пермском крае выпал снег. Видео

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Первый снег. Екатеринбург, непогода, снегопад
Жители Прикамья рассказали о мартовском снеге Фото:

В Соликамске (Пермский край) пошел снег 7 мая. Об этом рассказали горожане.

«В Соликамске пошел снег», — указано в telegram-канале «СлуховойАнализатор». К сообщению прилагается видео. О выпавшем снеге также сообщали жители поселка Юг.

Ранее пермяков предупреждали об ухудшении погодных условий. В МЧС сообщали о надвигающихся заморозках и сильном ветре в майские праздники.

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В Соликамске (Пермский край) пошел снег 7 мая. Об этом рассказали горожане. «В Соликамске пошел снег», — указано в telegram-канале «СлуховойАнализатор». К сообщению прилагается видео. О выпавшем снеге также сообщали жители поселка Юг. Ранее пермяков предупреждали об ухудшении погодных условий. В МЧС сообщали о надвигающихся заморозках и сильном ветре в майские праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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