Челябинцы стали продавать больше квартир на вторичном рынке

10 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В мае на 1000 челябинцев приходится около 4 квартир, выставленных на продажу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинск вошел в первую десятку среди городов РФ по выбору готового жилья на вторичной рынке. С мая 2022 года по аналогичный месяц 2023 на 1000 жителей в городе приходилось около 4 квартир, выставленных на продажу, сообщается о проведенном исследовании на популярном сайте объявлений. «С мая 2022 по аналогичный месяц 2023 в Челябинске на 1 000 жителей приходилось около 3,4 квартир в стадии активной реализации на вторичном рынке. При этом средняя стоимость „вторички“ за квадратный метр в городе в мае 2023 составила 75,2 тысячи рублей», — сообщили на портале «Циан. Аналитика». Аналитики портала также отметили, разброс значений по предложениям о продаже квартир на вторичном рынке среди городов РФ огромен — от 19,4 квартир на 1000 человек в Краснодаре до 2,7 лотов в Перми. Данный показатель зависит от активности нового строительства, поскольку квартиры новостройках чаще всего выходят на рынок. Также количество предложений зависит от стоимости «квадрата» и экономической ситуации в городе.

Челябинск вошел в первую десятку среди городов РФ по выбору готового жилья на вторичной рынке. С мая 2022 года по аналогичный месяц 2023 на 1000 жителей в городе приходилось около 4 квартир, выставленных на продажу, сообщается о проведенном исследовании на популярном сайте объявлений. «С мая 2022 по аналогичный месяц 2023 в Челябинске на 1 000 жителей приходилось около 3,4 квартир в стадии активной реализации на вторичном рынке. При этом средняя стоимость „вторички“ за квадратный метр в городе в мае 2023 составила 75,2 тысячи рублей», — сообщили на портале «Циан. Аналитика». Аналитики портала также отметили, разброс значений по предложениям о продаже квартир на вторичном рынке среди городов РФ огромен — от 19,4 квартир на 1000 человек в Краснодаре до 2,7 лотов в Перми. Данный показатель зависит от активности нового строительства, поскольку квартиры новостройках чаще всего выходят на рынок. Также количество предложений зависит от стоимости «квадрата» и экономической ситуации в городе.