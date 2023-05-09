09 мая 2023

Челябинцы стали продавать больше квартир на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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В мае на 1000 челябинцев приходится около 4 квартир, выставленных на продажу Фото:

Челябинск вошел в первую десятку среди городов РФ по выбору готового жилья на вторичной рынке. С мая 2022 года по аналогичный месяц 2023 на 1000 жителей в городе приходилось около 4 квартир, выставленных на продажу, сообщается о проведенном исследовании на популярном сайте объявлений.

«С мая 2022 по аналогичный месяц 2023 в Челябинске на 1 000 жителей приходилось около 3,4 квартир в стадии активной реализации на вторичном рынке. При этом средняя стоимость „вторички“ за квадратный метр в городе в мае 2023 составила 75,2 тысячи рублей», — сообщили на портале «Циан. Аналитика».

Аналитики портала также отметили, разброс значений по предложениям о продаже квартир на вторичном рынке среди городов РФ огромен — от 19,4 квартир на 1000 человек в Краснодаре до 2,7 лотов в Перми. Данный показатель зависит от активности нового строительства, поскольку квартиры новостройках чаще всего выходят на рынок. Также количество предложений зависит от стоимости «квадрата» и экономической ситуации в городе.

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Челябинск вошел в первую десятку среди городов РФ по выбору готового жилья на вторичной рынке. С мая 2022 года по аналогичный месяц 2023 на 1000 жителей в городе приходилось около 4 квартир, выставленных на продажу, сообщается о проведенном исследовании на популярном сайте объявлений. «С мая 2022 по аналогичный месяц 2023 в Челябинске на 1 000 жителей приходилось около 3,4 квартир в стадии активной реализации на вторичном рынке. При этом средняя стоимость „вторички“ за квадратный метр в городе в мае 2023 составила 75,2 тысячи рублей», — сообщили на портале «Циан. Аналитика». Аналитики портала также отметили, разброс значений по предложениям о продаже квартир на вторичном рынке среди городов РФ огромен — от 19,4 квартир на 1000 человек в Краснодаре до 2,7 лотов в Перми. Данный показатель зависит от активности нового строительства, поскольку квартиры новостройках чаще всего выходят на рынок. Также количество предложений зависит от стоимости «квадрата» и экономической ситуации в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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