В Челябинской области завершился первый этап выборов

Все 2240 участков для голосования в Челябинской области закрылись. Первый из трех этапов трехдневного голосования завершен, сообщили URA.RU в облизбиркоме.
К середине дня в регионе на участках проголосовали почти 300 тысяч человек — 11% от общего числа избирателей. С помощью ДЭГ сделали свой выбор свыше 100 тысяч из 144 тысяч жителей региона, которые решили голосовать дистанционно — почти 70%. Трое позвонивших на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами обращались исключительно за консультациями: два южноуральца не знали, к какому избирательному участку относятся, еще один спрашивал о возможности проголосовать в другом городе.
В Челябинской области выбирают депутатов в 39 муниципалитетах (в двух проходят довыборы) и восьмой состав парламента региона. Всего речь идет о 783 мандатах. Из них 60 — половина по партийным спискам, половина в одномандатных округах — в заксобрании области. Голосование рассчитано на три дня, один из которых уже завершился.
