В Челябинской области завершился первый этап выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательные участки в Челябинской области закрыли до восьми утра 13 сентября
Избирательные участки в Челябинской области закрыли до восьми утра 13 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Все 2240 участков для голосования в Челябинской области закрылись. Первый из трех этапов трехдневного голосования завершен, сообщили URA.RU в облизбиркоме.

К середине дня в регионе на участках проголосовали почти 300 тысяч человек — 11% от общего числа избирателей. С помощью ДЭГ сделали свой выбор свыше 100 тысяч из 144 тысяч жителей региона, которые решили голосовать дистанционно — почти 70%. Трое позвонивших на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами обращались исключительно за консультациями: два южноуральца не знали, к какому избирательному участку относятся, еще один спрашивал о возможности проголосовать в другом городе.

В Челябинской области выбирают депутатов в 39 муниципалитетах (в двух проходят довыборы) и восьмой состав парламента региона. Всего речь идет о 783 мандатах. Из них 60 — половина по партийным спискам, половина в одномандатных округах — в заксобрании области. Голосование рассчитано на три дня, один из которых уже завершился.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все 2240 участков для голосования в Челябинской области закрылись. Первый из трех этапов трехдневного голосования завершен, сообщили URA.RU в облизбиркоме. К середине дня в регионе на участках проголосовали почти 300 тысяч человек — 11% от общего числа избирателей. С помощью ДЭГ сделали свой выбор свыше 100 тысяч из 144 тысяч жителей региона, которые решили голосовать дистанционно — почти 70%. Трое позвонивших на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами обращались исключительно за консультациями: два южноуральца не знали, к какому избирательному участку относятся, еще один спрашивал о возможности проголосовать в другом городе. В Челябинской области выбирают депутатов в 39 муниципалитетах (в двух проходят довыборы) и восьмой состав парламента региона. Всего речь идет о 783 мандатах. Из них 60 — половина по партийным спискам, половина в одномандатных округах — в заксобрании области. Голосование рассчитано на три дня, один из которых уже завершился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...