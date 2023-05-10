Челябинцы на дачных участках занялись строительством бань и саун

11 мая 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще отдыхать в бане на даче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди жителей Челябинска вырос спрос на строительство бань с саунами на дачных участках. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», интересоваться строительными услугами в этом сегменте стали на 35% чаще, чем в 2022 году. «В марте—апреле 2023 года спрос на услуги по возведению бань и саун в Челябинске вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На услуги отделки — сразу на 78%», — уточнили на «Авито Услугах». При повышении спроса увеличилось и предложение. Количество объявлений от бригад и мастеров выросло на 20%. Руководитель категории «Ремонт и строительство» сервиса «Авито Услуги» Светлана Филимонова объяснила, что популярность отдыха на даче выросла после пандемии COVID-19. При этом, отметила эксперт, 81% челябинцев не представляют себе досуга на дачном участке без бани или сауны. В среднем цены на строительство бани «под ключ» достигли уровня в 400 тысяч рублей. Итоговая стоимость будет выше. Она зависит от выбранной технологии строительства, используемых материалов и комплектации. Самым экономичным вариантом является баня-бочка, цены на которую в среднем составляют от 100 тысяч рублей. Каркасная баня стоит от 250 тысяч, монтаж сооружения из готового стенового комплекта — от 300 тысяч рублей. Самые дорогие бани имеют много помещений или два этажа. Их стоимость начинается от миллиона. При этом строительство бани из сруба, возведение «под усадку» может оказаться более экономичным вариантом, чем баня «под ключ». Это связано с тем, что заказчик будет расплачиваться поэтапно и сам выбирать материалы. В то же время это увеличит сроки строительства, отметили на «Авито». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди жителей Челябинска вырос спрос на строительство бань с саунами на дачных участках. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», интересоваться строительными услугами в этом сегменте стали на 35% чаще, чем в 2022 году. «В марте—апреле 2023 года спрос на услуги по возведению бань и саун в Челябинске вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На услуги отделки — сразу на 78%», — уточнили на «Авито Услугах». При повышении спроса увеличилось и предложение. Количество объявлений от бригад и мастеров выросло на 20%. Руководитель категории «Ремонт и строительство» сервиса «Авито Услуги» Светлана Филимонова объяснила, что популярность отдыха на даче выросла после пандемии COVID-19. При этом, отметила эксперт, 81% челябинцев не представляют себе досуга на дачном участке без бани или сауны. В среднем цены на строительство бани «под ключ» достигли уровня в 400 тысяч рублей. Итоговая стоимость будет выше. Она зависит от выбранной технологии строительства, используемых материалов и комплектации. Самым экономичным вариантом является баня-бочка, цены на которую в среднем составляют от 100 тысяч рублей. Каркасная баня стоит от 250 тысяч, монтаж сооружения из готового стенового комплекта — от 300 тысяч рублей. Самые дорогие бани имеют много помещений или два этажа. Их стоимость начинается от миллиона. При этом строительство бани из сруба, возведение «под усадку» может оказаться более экономичным вариантом, чем баня «под ключ». Это связано с тем, что заказчик будет расплачиваться поэтапно и сам выбирать материалы. В то же время это увеличит сроки строительства, отметили на «Авито».