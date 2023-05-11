В Екатеринбурге раскроют секретные документы о режиссере Балабанове

11 мая 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Все артефакты будут касаться жизни Балабанова на Урале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбургской публике представят документы и фотографии из частных архивов, которые рассказывают о работе Алексея Балабанова в Свердловске. 18 мая исполняется 10 лет со дня смерти режиссера, в связи с чем и было решено открыть новую экспозицию, рассказали URA.RU в Ельцин Центре. «Тематическая экспозиция, посвященная Балабанову, будет доступна в фойе музея Бориса Ельцина с 16 мая по 11 июня», — сообщили организаторы. На выставке гости смогут проследить по фото и документам за жизнью кинодела: как он работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, писал первые сценарии, участвовал в жизни рок-клуба, работал с основателем группы Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым. Выставка будет доступна для всех с 10:00 до 21:00 в фойе Музея Бориса Ельцина. Вход на нее свободный, возрастных ограничений нет. Сейчас екатеринбуржцы могут первыми в стране услышать записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году. Экспонат стал частью выставки «Поколение дворников и сторожей», посвященной русскому року 1980-90-х годов. Экспозицию представляют в Ельцин Центре с 5 мая до 16 июля.

Екатеринбургской публике представят документы и фотографии из частных архивов, которые рассказывают о работе Алексея Балабанова в Свердловске. 18 мая исполняется 10 лет со дня смерти режиссера, в связи с чем и было решено открыть новую экспозицию, рассказали URA.RU в Ельцин Центре. «Тематическая экспозиция, посвященная Балабанову, будет доступна в фойе музея Бориса Ельцина с 16 мая по 11 июня», — сообщили организаторы. На выставке гости смогут проследить по фото и документам за жизнью кинодела: как он работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, писал первые сценарии, участвовал в жизни рок-клуба, работал с основателем группы Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым. Выставка будет доступна для всех с 10:00 до 21:00 в фойе Музея Бориса Ельцина. Вход на нее свободный, возрастных ограничений нет. Сейчас екатеринбуржцы могут первыми в стране услышать записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году. Экспонат стал частью выставки «Поколение дворников и сторожей», посвященной русскому року 1980-90-х годов. Экспозицию представляют в Ельцин Центре с 5 мая до 16 июля.