В Екатеринбурге раскрыли секретные документы о работе «Уралмашзавода» в годы ВОВ. Фото

11 мая 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В уральской столице рассекретили письмо от узбекских рабочих-стахановцев «Уралмашзавода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургской публике представили письмо от узбекских рабочих-стахановцев «Уралмашзавода» секретарю ЦК ВКП (б) Узбекистана Уману Юсупову. В рассекреченном материале написано несколько строк, которые характеризуют трудовой подвиг узбекских рабочих на предприятии, передает журналист URA.RU, увидевший своими глазами некогда секретный документ. «Мы — стахановцы гиганты тяжелой индустрии Урала „Уралмашзавода“, посланцы солнечного Узбекистана, шлем Вам, руководителю узбекского народа наш пламенный стахановский привет. Народы Узбекистана послали нас на помощь уральским оборонным заводам, чтобы мы здесь своим честным и самоотверженным трудом ковали грозное оружие для разгрома немецко-фашистских захватчиков», — говорится в письме. Сотни рабочих узбеков выполняли производственные задания. «Мы, узбеки, стали слесарями, токарями, формовщиками, штамповщиками и овладеваем другими профессиями. В дни решающих боев на фронте Отечественной войны, узбеки на фронте труда по-фронтовому сражаются рядом с уральцами и работают по-стахановски, систематически перевыполняя производственное задание», — сказано в письме секретарю ЦК ВКП (б) Узбекистана Юсупову. Для трудящихся узбеков были созданы все условия материального и культурного быта. «Мы приобретаем не только специальность, но и высокий культурный уровень Урала, как великого индустриального центра Советского Союза. Не покладая рук, мы будем работать день и ночь, чтобы с честью выполнить клятву уральцев товарищу Сталину, чтобы дать все необходимое родной Красной Армии для быстрейшего разгрома ненавистного врага… Обещаем Вам, товарищ Юсупов, работать гордостью Урала в «Уралмашзаводе» так, чтобы вернуться отсюда в родной Узбекистан героями трудового фронта. Передаем горячий привет всем нашим семьям. Пусть они не беспокоятся о нас и лучше работают для быстрейшего разгрома врага»», — указано в документе. Документ от узбекских рабочих-стахановцев «Уралмашзавода» рассекретили 11 мая во время встречи иностранных дипломатов и представителя МИД России в Екатеринбурге в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание.Герои». Мероприятие прошло в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Разговор был посвящен подвигам защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Акция была организованна Российским обществом «Знание». Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургской публике представили письмо от узбекских рабочих-стахановцев «Уралмашзавода» секретарю ЦК ВКП (б) Узбекистана Уману Юсупову. В рассекреченном материале написано несколько строк, которые характеризуют трудовой подвиг узбекских рабочих на предприятии, передает журналист URA.RU, увидевший своими глазами некогда секретный документ. «Мы — стахановцы гиганты тяжелой индустрии Урала „Уралмашзавода“, посланцы солнечного Узбекистана, шлем Вам, руководителю узбекского народа наш пламенный стахановский привет. Народы Узбекистана послали нас на помощь уральским оборонным заводам, чтобы мы здесь своим честным и самоотверженным трудом ковали грозное оружие для разгрома немецко-фашистских захватчиков», — говорится в письме. Сотни рабочих узбеков выполняли производственные задания. «Мы, узбеки, стали слесарями, токарями, формовщиками, штамповщиками и овладеваем другими профессиями. В дни решающих боев на фронте Отечественной войны, узбеки на фронте труда по-фронтовому сражаются рядом с уральцами и работают по-стахановски, систематически перевыполняя производственное задание», — сказано в письме секретарю ЦК ВКП (б) Узбекистана Юсупову. Для трудящихся узбеков были созданы все условия материального и культурного быта. «Мы приобретаем не только специальность, но и высокий культурный уровень Урала, как великого индустриального центра Советского Союза. Не покладая рук, мы будем работать день и ночь, чтобы с честью выполнить клятву уральцев товарищу Сталину, чтобы дать все необходимое родной Красной Армии для быстрейшего разгрома ненавистного врага… Обещаем Вам, товарищ Юсупов, работать гордостью Урала в «Уралмашзаводе» так, чтобы вернуться отсюда в родной Узбекистан героями трудового фронта. Передаем горячий привет всем нашим семьям. Пусть они не беспокоятся о нас и лучше работают для быстрейшего разгрома врага»», — указано в документе. Документ от узбекских рабочих-стахановцев «Уралмашзавода» рассекретили 11 мая во время встречи иностранных дипломатов и представителя МИД России в Екатеринбурге в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание.Герои». Мероприятие прошло в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Разговор был посвящен подвигам защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Акция была организованна Российским обществом «Знание».