Главе оборонного завода Гайсину продлили меру пресечения

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Иван Обухов Ленинский суд, клетка, арест, заключение, мера пресечения
Малику Гайсину продлили меру пресечения до 25 мая Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест гендиректору завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малику Гайсину. Информацией об этом поделились в райсуде.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашним арестом до 25 мая 2023 года», — пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на источника в суде. Заседание по делу Гайсина состоялось 4 мая.

Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест гендиректору завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малику Гайсину. Информацией об этом поделились в райсуде. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашним арестом до 25 мая 2023 года», — пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на источника в суде. Заседание по делу Гайсина состоялось 4 мая. Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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