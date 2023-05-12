Главе оборонного завода Гайсину продлили меру пресечения

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест гендиректору завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малику Гайсину. Информацией об этом поделились в райсуде.
«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашним арестом до 25 мая 2023 года», — пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на источника в суде. Заседание по делу Гайсина состоялось 4 мая.
Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.
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