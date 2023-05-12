Меценаты передали бытовую технику погорельцам из свердловских поселков. Фото

12 мая 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Погорельцам из деревни Неустроева передали бытовую технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Погорельцам из Свердловской области меценаты передали стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Жителям пострадавших от огня поселков, в том числе погорельцам из деревни Неустроева передали вещи первой необходимости, которые помогут обустроить временный быт: холодильники, стиральные машины, раскладушки и постельные принадлежности, садовый инвентарь», — сказано в сообщении. Также министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев встретились с погорельцами деревни Неустроева. По словам Андрея Злоказова, пострадавшим от пожара доставлено именно то, чего они хотели и о чем говорили при заполнении социальных паспортов. «Огромная благодарность Фонду святой Екатерины, который совместно с нами отрабатывает эти ситуации», — добавил он. Кроме Неустроева, машина с помощью отправилась в села Осинцевское и Байкалово. «Мы сегодня поговорили с жителями, и такая печать тревоги на лице еще есть, но мы своей работой, своей помощью хотим вернуть их в нормальное состояние. Мы все для этого делаем», — сказал Александр Андреев. Ранее URA.RU писало, что местные жители Сосьвы и Таежного, пострадавшие при крупном пожаре, получили 20 тонн помощи. В список гуманитарного груза вошли средства личной гигиены, матрасы, одеяла, постельное белье, посуду и электрические плитки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погорельцам из Свердловской области меценаты передали стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Жителям пострадавших от огня поселков, в том числе погорельцам из деревни Неустроева передали вещи первой необходимости, которые помогут обустроить временный быт: холодильники, стиральные машины, раскладушки и постельные принадлежности, садовый инвентарь», — сказано в сообщении. Также министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев встретились с погорельцами деревни Неустроева. По словам Андрея Злоказова, пострадавшим от пожара доставлено именно то, чего они хотели и о чем говорили при заполнении социальных паспортов. «Огромная благодарность Фонду святой Екатерины, который совместно с нами отрабатывает эти ситуации», — добавил он. Кроме Неустроева, машина с помощью отправилась в села Осинцевское и Байкалово. «Мы сегодня поговорили с жителями, и такая печать тревоги на лице еще есть, но мы своей работой, своей помощью хотим вернуть их в нормальное состояние. Мы все для этого делаем», — сказал Александр Андреев. Ранее URA.RU писало, что местные жители Сосьвы и Таежного, пострадавшие при крупном пожаре, получили 20 тонн помощи. В список гуманитарного груза вошли средства личной гигиены, матрасы, одеяла, постельное белье, посуду и электрические плитки.