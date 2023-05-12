12 мая 2023

Волонтеры из «Сима-ленда» помогают тушить лесной массив в Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Добровольцы компании тушат лесной пожар в поселке Черемша Фото:
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Пожары в Свердловской области

Сотрудники компании «Сима-ленд» выехали в район поселка Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области. Добровольцы оказывают помощь специалистам в тушении лесного пожара.

«В такие моменты, когда идут лесные пожары, нельзя оставаться равнодушным. Не могу сидеть на месте, нужно помогать людям», — рассказал сотрудник компании в опубликованном видеоролике.

Выезд волонтеров «Сима-ленда» также запланирован на 14 мая. Ранее добровольцы компании отметились в помощи сотрудникам МЧС, которые ликвидировали лесной пожар в поселке Белоярском Свердловской области. У сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты, чтобы останавливать распространение огня.

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Сотрудники компании «Сима-ленд» выехали в район поселка Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области. Добровольцы оказывают помощь специалистам в тушении лесного пожара. «В такие моменты, когда идут лесные пожары, нельзя оставаться равнодушным. Не могу сидеть на месте, нужно помогать людям», — рассказал сотрудник компании в опубликованном видеоролике. Выезд волонтеров «Сима-ленда» также запланирован на 14 мая. Ранее добровольцы компании отметились в помощи сотрудникам МЧС, которые ликвидировали лесной пожар в поселке Белоярском Свердловской области. У сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты, чтобы останавливать распространение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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