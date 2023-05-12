Волонтеры из «Сима-ленда» помогают тушить лесной массив в Свердловской области. Видео 13 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 + Добровольцы компании тушат лесной пожар в поселке Черемша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сотрудники компании «Сима-ленд» выехали в район поселка Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области. Добровольцы оказывают помощь специалистам в тушении лесного пожара. «В такие моменты, когда идут лесные пожары, нельзя оставаться равнодушным. Не могу сидеть на месте, нужно помогать людям», — рассказал сотрудник компании в опубликованном видеоролике. Выезд волонтеров «Сима-ленда» также запланирован на 14 мая. Ранее добровольцы компании отметились в помощи сотрудникам МЧС, которые ликвидировали лесной пожар в поселке Белоярском Свердловской области. У сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты, чтобы останавливать распространение огня. Сотрудники компании «Сима-ленд» выехали в район поселка Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области. Добровольцы оказывают помощь специалистам в тушении лесного пожара. «В такие моменты, когда идут лесные пожары, нельзя оставаться равнодушным. Не могу сидеть на месте, нужно помогать людям», — рассказал сотрудник компании в опубликованном видеоролике. Выезд волонтеров «Сима-ленда» также запланирован на 14 мая. Ранее добровольцы компании отметились в помощи сотрудникам МЧС, которые ликвидировали лесной пожар в поселке Белоярском Свердловской области. У сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты, чтобы останавливать распространение огня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям