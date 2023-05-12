Сотрудники компании «Сима-ленд» выехали в район поселка Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области. Добровольцы оказывают помощь специалистам в тушении лесного пожара.
«В такие моменты, когда идут лесные пожары, нельзя оставаться равнодушным. Не могу сидеть на месте, нужно помогать людям», — рассказал сотрудник компании в опубликованном видеоролике.
Выезд волонтеров «Сима-ленда» также запланирован на 14 мая. Ранее добровольцы компании отметились в помощи сотрудникам МЧС, которые ликвидировали лесной пожар в поселке Белоярском Свердловской области. У сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты, чтобы останавливать распространение огня.
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