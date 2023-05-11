Группа сотрудников «Сима-ленда» вызвалась помочь сотрудникам МЧС и выехала к поселку Белоярскому (Свердловская область) в поддержку спасателям, которые тушат лесные пожары. Об этом URA.RU рассказал руководитель дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.
«Мы пригласили в помощь сотрудников „Сима-ленда“, они помогали тушить пожар. Я уверен, что при необходимости от компании откликнется человек 100-200 или больше», — рассказал Дайнес.
По его словам, у сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты. В частности, группа сотрудников использовала лопаты, чтобы остановить распространяющийся огонь.
В компании участие сотрудников в тушении пожаров подтвердили. «Ребят, желающих помочь Свердловской области, в компании очень много, и мы обязательно приложим максимум усилий, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров. Каждый день волонтеры будут участвовать в помощи в борьбе с очагами возгорания и обеспечении всем необходимым людей, которые остались без крыши над головой», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева
Ранее читатели URA.RU заметили сотрудников «Сима-ленда» в Асбесте, жители которого остались без водоснабжения. Волонтеры компании раздавали бутылки воды для пострадавших от стихийного бедствия. Воду подвозили к крупным торговым центрам и магазинам, выдавали в пятилитровых бутылках.
Группа сотрудников «Сима-ленда» вызвалась помочь сотрудникам МЧС и выехала к поселку Белоярскому (Свердловская область) в поддержку спасателям, которые тушат лесные пожары. Об этом URA.RU рассказал руководитель дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес. «Мы пригласили в помощь сотрудников „Сима-ленда“, они помогали тушить пожар. Я уверен, что при необходимости от компании откликнется человек 100-200 или больше», — рассказал Дайнес. По его словам, у сотрудников были с собой ранцевые огнетушители и специнструменты. В частности, группа сотрудников использовала лопаты, чтобы остановить распространяющийся огонь. В компании участие сотрудников в тушении пожаров подтвердили. «Ребят, желающих помочь Свердловской области, в компании очень много, и мы обязательно приложим максимум усилий, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров. Каждый день волонтеры будут участвовать в помощи в борьбе с очагами возгорания и обеспечении всем необходимым людей, которые остались без крыши над головой», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева Ранее читатели URA.RU заметили сотрудников «Сима-ленда» в Асбесте, жители которого остались без водоснабжения. Волонтеры компании раздавали бутылки воды для пострадавших от стихийного бедствия. Воду подвозили к крупным торговым центрам и магазинам, выдавали в пятилитровых бутылках.