13 мая 2023
12 мая 2023

В Челябинской области скончался советник главы одного из районов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Похороны Георгия Белоусова пройдут 16 мая Фото:

В Карталах (Челябинская область) скончался советник главы района по организационным вопросам Георгий Белоусов. Прощание с ним состоится 16 мая.

«Умер Белоусов Георгий Константинович. Невосполнимая потеря для его родных, друзей и коллег. Похороны состоятся во вторник 16 мая», — сообщила «Карталинская новь».

Георгий Белоусов в 2020 году возглавлял Общественную палату Карталинского района. В последние годы работал советником главы Карталинского района Анатолия Вдовина. Причины смерти Белоусова официально не озвучиваются.

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В Карталах (Челябинская область) скончался советник главы района по организационным вопросам Георгий Белоусов. Прощание с ним состоится 16 мая. «Умер Белоусов Георгий Константинович. Невосполнимая потеря для его родных, друзей и коллег. Похороны состоятся во вторник 16 мая», — сообщила «Карталинская новь». Георгий Белоусов в 2020 году возглавлял Общественную палату Карталинского района. В последние годы работал советником главы Карталинского района Анатолия Вдовина. Причины смерти Белоусова официально не озвучиваются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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