В Челябинской области скончался советник главы одного из районов

Похороны Георгия Белоусова пройдут 16 мая
В Карталах (Челябинская область) скончался советник главы района по организационным вопросам Георгий Белоусов. Прощание с ним состоится 16 мая.
«Умер Белоусов Георгий Константинович. Невосполнимая потеря для его родных, друзей и коллег. Похороны состоятся во вторник 16 мая», — сообщила «Карталинская новь».
Георгий Белоусов в 2020 году возглавлял Общественную палату Карталинского района. В последние годы работал советником главы Карталинского района Анатолия Вдовина. Причины смерти Белоусова официально не озвучиваются.
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