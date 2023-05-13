13 мая 2023

В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» экстренно вывели на улицу

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Людей вывели из ТЦ «Стрелка» из-за сообщения о минировании Фото:

В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» на проспекте Космонавтов эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в соцсетях.

«Гостей ТЦ „Стрелка“ эвакуировали. Говорят, что поступило сообщение о минировании», — пишет «4-й канал» в telegram-канале.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают саперы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

Ранее в Екатеринбурге происходили эвакуации в ТЦ «Фан-Фан» и в ресторане «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б. На месте работали сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» на проспекте Космонавтов эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в соцсетях. «Гостей ТЦ „Стрелка“ эвакуировали. Говорят, что поступило сообщение о минировании», — пишет «4-й канал» в telegram-канале. По словам очевидцев, на месте происшествия работают саперы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге происходили эвакуации в ТЦ «Фан-Фан» и в ресторане «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б. На месте работали сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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