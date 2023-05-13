В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» экстренно вывели на улицу

14 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Людей вывели из ТЦ «Стрелка» из-за сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» на проспекте Космонавтов эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в соцсетях. «Гостей ТЦ „Стрелка“ эвакуировали. Говорят, что поступило сообщение о минировании», — пишет «4-й канал» в telegram-канале. По словам очевидцев, на месте происшествия работают саперы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге происходили эвакуации в ТЦ «Фан-Фан» и в ресторане «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б. На месте работали сотрудники полиции.

В Екатеринбурге посетителей ТЦ «Стрелка» на проспекте Космонавтов эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в соцсетях. «Гостей ТЦ „Стрелка“ эвакуировали. Говорят, что поступило сообщение о минировании», — пишет «4-й канал» в telegram-канале. По словам очевидцев, на месте происшествия работают саперы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге происходили эвакуации в ТЦ «Фан-Фан» и в ресторане «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б. На месте работали сотрудники полиции.