Екатеринбуржец сорвал с шеи женщины цепочку за 100 тысяч рублей и убежал

14 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали налетчика, которому теперь грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге пьяный безработный сорвал с шеи женщины цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся в направлении улицы 8 марта. Ущерб, причиненный женщине, составил порядка 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 4 мая, полицейским уже удалось задержать налетчика, которым оказался ранее судимый 43-летний безработный. Теперь екатеринбуржцу за кражу цепочку грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Позднее суд приговорил его к трем годам колонии.

В Екатеринбурге пьяный безработный сорвал с шеи женщины цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся в направлении улицы 8 марта. Ущерб, причиненный женщине, составил порядка 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 4 мая, полицейским уже удалось задержать налетчика, которым оказался ранее судимый 43-летний безработный. Теперь екатеринбуржцу за кражу цепочку грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Позднее суд приговорил его к трем годам колонии.