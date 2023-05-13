Екатеринбуржец сорвал с шеи женщины цепочку за 100 тысяч рублей и убежал

В Екатеринбурге пьяный безработный сорвал с шеи женщины цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
«Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся в направлении улицы 8 марта. Ущерб, причиненный женщине, составил порядка 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 4 мая, полицейским уже удалось задержать налетчика, которым оказался ранее судимый 43-летний безработный. Теперь екатеринбуржцу за кражу цепочку грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Позднее суд приговорил его к трем годам колонии.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.