13 мая 2023

Екатеринбуржец сорвал с шеи женщины цепочку за 100 тысяч рублей и убежал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, полиция, патруль полиции, патруль ппс
Полицейские задержали налетчика, которому теперь грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

В Екатеринбурге пьяный безработный сорвал с шеи женщины цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся в направлении улицы 8 марта. Ущерб, причиненный женщине, составил порядка 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 мая, полицейским уже удалось задержать налетчика, которым оказался ранее судимый 43-летний безработный. Теперь екатеринбуржцу за кражу цепочку грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Позднее суд приговорил его к трем годам колонии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пьяный безработный сорвал с шеи женщины цепочку стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся в направлении улицы 8 марта. Ущерб, причиненный женщине, составил порядка 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 4 мая, полицейским уже удалось задержать налетчика, которым оказался ранее судимый 43-летний безработный. Теперь екатеринбуржцу за кражу цепочку грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции Екатеринбурга Николай Миронов снял с тела умершего мужчины две золотые цепочки и оставил их себе. Позднее суд приговорил его к трем годам колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...