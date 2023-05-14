В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге на месте пункта выдачи заказов шведской компании IKEA, которая ушла из России в прошлом году, открыли экстрим-парк Extreme Kids. О переезде URA.RU рассказали представители крытого парка.
«Мы переехали на новую площадку неделю назад. Раньше Extreme Kids находился возле клуба виртуальной реальности в „Меге“», — заявили корреспонденту в организации. Переезд на новую локацию занял около трех дней, а самым сложным этапом стал перенос рампы для трюков.
Мультиспортивный клуб Extreme Kids имеет три филиала в Екатеринбурге. В школе детей от двух до 18 лет обучают катанию на роликах, трюковом ВМХ-велосипеде, лонгборде, скейтборде и беговеле. Занятия проходят как в группах, так и в индивидуальном порядке.
Компания IKEA ушла из России после начала спецоперации РФ на Украине: все магазины закрыли в августе 2022 года. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах. После закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов.
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