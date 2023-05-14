В детсаду ХМАО ввели карантин из-за вспышки инфекции

В детсаду Нижневартовска (ХМАО) отправили на карантин одну из групп малышей. В пресс-службе мэрии города сообщили агентству, что причиной стал заболевший кишечной инфекцией ребенок.
«В детском саду № 25 „Семицветик“ зарегистрирован единичный случай гастроэнтерита. Согласно санитарным правилам при регистрации заболевания кишечной инфекцией в группе, которую посещал заболевший ребенок, проводятся противоэпидемические (карантинные) мероприятия, в том числе дезинфекционная обработка», — рассказали в пресс-службе.
По данным Роспотребнадзора, ежегодно в весенне-летний период в больницах ХМАО растет число пациентов, заболевших энтеровирусными инфекциями. Чаще всего болеют дети до 14 лет.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки острой кишечной инфекции. Предположительно, источником заражения был сотрудник столовой.
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