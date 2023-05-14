14 мая 2023
13 мая 2023

В детсаду ХМАО ввели карантин из-за вспышки инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, дети, девочка, мальчик
Детский сад в Нижневартовске закрыли на карантин Фото:

В детсаду Нижневартовска (ХМАО) отправили на карантин одну из групп малышей. В пресс-службе мэрии города сообщили агентству, что причиной стал заболевший кишечной инфекцией ребенок.

«В детском саду № 25 „Семицветик“ зарегистрирован единичный случай гастроэнтерита. Согласно санитарным правилам при регистрации заболевания кишечной инфекцией в группе, которую посещал заболевший ребенок, проводятся противоэпидемические (карантинные) мероприятия, в том числе дезинфекционная обработка», — рассказали в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в весенне-летний период в больницах ХМАО растет число пациентов, заболевших энтеровирусными инфекциями. Чаще всего болеют дети до 14 лет.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки острой кишечной инфекции. Предположительно, источником заражения был сотрудник столовой.

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В детсаду Нижневартовска (ХМАО) отправили на карантин одну из групп малышей. В пресс-службе мэрии города сообщили агентству, что причиной стал заболевший кишечной инфекцией ребенок. «В детском саду № 25 „Семицветик“ зарегистрирован единичный случай гастроэнтерита. Согласно санитарным правилам при регистрации заболевания кишечной инфекцией в группе, которую посещал заболевший ребенок, проводятся противоэпидемические (карантинные) мероприятия, в том числе дезинфекционная обработка», — рассказали в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в весенне-летний период в больницах ХМАО растет число пациентов, заболевших энтеровирусными инфекциями. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки острой кишечной инфекции. Предположительно, источником заражения был сотрудник столовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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