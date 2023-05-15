Свердловчанка пожаловалась на стоматологов, два часа вырывавших зуб мудрости. Фото

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Стоматология. Челябинск, стоматология, инструменты стоматолога
Женщина пришла вырвать зуб мудрости, но он сросся с альвеолой, и врачам пришлось потрудиться Фото:

В одной из стоматологий Верхней Пышмы (Свердловская область) 85-летней пациентке два часа пытались вырвать зуб мудрости. В итоге женщине якобы сломали челюсть и направили в стационар, сообщила в соцсетях родственница пострадавшей. При этом в медицинском направлении информации о переломах нет.

«Моя свекровь обратилась, чтобы вырвать зуб мудрости. Около двух часов врачи издевались над бедной бабушкой. Ей 85 лет, инвалид первой группы. В результате сломали челюсть. После этого сказали ехать в госпиталь ветеранов. Вчера бабушке сделали операцию. Установили две пластины. Я думаю лечение еще будет очень долгим», — написала подписчица telegram-канала «8 район, Верхняя Пышма, Среднеуральск».

К посту женщина прикрепила фотографии — пенсионерки с гематомой на челюсти и копию направления. В документе о переломе речи нет, там указаны два диагноза — хронический периодонтит зуба и алкиноз зуба, когда корень сращивается с альвеолой и требуется помощь челюстного хирурга. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Свердловской области.

Бабушке долго не могли вырвать зуб мудрости и в итоге направили в госпиталь ветеранов ВОВ
Бабушке долго не могли вырвать зуб мудрости и в итоге направили в госпиталь ветеранов ВОВ
Фото:
В направлении не указано, что у пенсионерки сломана челюсть
В направлении не указано, что у пенсионерки сломана челюсть
Фото:
При этом на снимке можно разглядеть следы повреждения челюсти
При этом на снимке можно разглядеть следы повреждения челюсти
Фото:

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В одной из стоматологий Верхней Пышмы (Свердловская область) 85-летней пациентке два часа пытались вырвать зуб мудрости. В итоге женщине якобы сломали челюсть и направили в стационар, сообщила в соцсетях родственница пострадавшей. При этом в медицинском направлении информации о переломах нет. «Моя свекровь обратилась, чтобы вырвать зуб мудрости. Около двух часов врачи издевались над бедной бабушкой. Ей 85 лет, инвалид первой группы. В результате сломали челюсть. После этого сказали ехать в госпиталь ветеранов. Вчера бабушке сделали операцию. Установили две пластины. Я думаю лечение еще будет очень долгим», — написала подписчица telegram-канала «8 район, Верхняя Пышма, Среднеуральск». К посту женщина прикрепила фотографии — пенсионерки с гематомой на челюсти и копию направления. В документе о переломе речи нет, там указаны два диагноза — хронический периодонтит зуба и алкиноз зуба, когда корень сращивается с альвеолой и требуется помощь челюстного хирурга. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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