В Челябинске горит общежитие. Видео

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Пожар в комнате общежития локализован Фото:

В общежитии поселка КПЗиС Челябинска 16 мая произошел пожар. О том, что огонь охватил комнату на пятом этаже здания, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Жители покинули здание самостоятельно, до прибытия наших подразделений. Сейчас пожар локализован, на месте работают шесть автоцистерн и 18 наших сотрудников», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Жители общежития делятся кадрами с пожара в социальных сетях. На них видно, как из окна вместе с дымом идет поток огня.

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В общежитии поселка КПЗиС Челябинска 16 мая произошел пожар. О том, что огонь охватил комнату на пятом этаже здания, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Жители покинули здание самостоятельно, до прибытия наших подразделений. Сейчас пожар локализован, на месте работают шесть автоцистерн и 18 наших сотрудников», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Жители общежития делятся кадрами с пожара в социальных сетях. На них видно, как из окна вместе с дымом идет поток огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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