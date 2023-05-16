Пожар в комнате общежития локализован Фото: Илья Московец © URA.RU

В общежитии поселка КПЗиС Челябинска 16 мая произошел пожар. О том, что огонь охватил комнату на пятом этаже здания, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Жители покинули здание самостоятельно, до прибытия наших подразделений. Сейчас пожар локализован, на месте работают шесть автоцистерн и 18 наших сотрудников», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Жители общежития делятся кадрами с пожара в социальных сетях. На них видно, как из окна вместе с дымом идет поток огня.