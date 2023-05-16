Российский военнослужащий раскрыл преимущества танка Т-90М. Видео

Боец с позывным «Егерь»: Т-90М имеет более эффективную защиту, чем Т-72

17 мая 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Т-90М имеет более эффективную защиту, чем Т-72, заявил боец с позывным «Егерь» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танк Т-90М, который производят на «Уралвагонзаводе», имеет более эффективную защиту, а также улучшенную трансмиссию по сравнению с танком предыдущего поколения Т-72. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным «Егерь». «Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена. Пулемет управляется с джойстика, имеется тепловизор — все это очень удобно», — говорит боец с позывным «Егерь» в видео от Минобороны России. Ранее российские военнослужащие выполняли боевые задачи на танке Т-72. По словам бойца с позывным «Егерь», Т-90М, в отличие от своего предшественника, имеет обзор практически на 360 градусов, что позволяет наблюдать за действием экипажа во время боя. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Танк Т-90М, который производят на «Уралвагонзаводе», имеет более эффективную защиту, а также улучшенную трансмиссию по сравнению с танком предыдущего поколения Т-72. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным «Егерь». «Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена. Пулемет управляется с джойстика, имеется тепловизор — все это очень удобно», — говорит боец с позывным «Егерь» в видео от Минобороны России. Ранее российские военнослужащие выполняли боевые задачи на танке Т-72. По словам бойца с позывным «Егерь», Т-90М, в отличие от своего предшественника, имеет обзор практически на 360 градусов, что позволяет наблюдать за действием экипажа во время боя. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.