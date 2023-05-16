Проект миллиардера Усманова привезли к 300-летию Екатеринбурга в Ельцин Центр

В Ельцин Центре стартует форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд. Регионы»

17 мая 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

«Особый взгляд. Регионы» пройдет в Ельцин Центре с 18 по 21 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге с 18 мая стартует форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы», который проводит благотворительный фонд миллиардера Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мероприятия, которые касаются темы инклюзии, продлятся до 21 мая в Ельцин Центре. Форум пройдет в рамках программы 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают организаторы на своем сайте. «Фестиваль включен в программу празднования трехсотлетия столицы Урала. В эти дни в культурной столице Урала будут представлены самые яркие театральные и междисциплинарные практики социального искусства, созданные в Уральском федеральном округе», — рассказывают организаторы. Во время форума зрителям представят девять спектаклей и пять арт-проектов из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Тюмени, Казани и Москвы. Постановки затронут тему чайлдфри, принятия собственного тела, жизни людей в психоневрологических интернатах. Все спектакли и проекты адаптированы: на них дополнительно будет использован жестовый язык и тифлокомментирование. Также во время форума пройдет междисциплинарная программа, в рамках которой посетители смогут поучаствовать в перфомансе о видении мира нейроотличными людьми, с помощью видеоинсталляции окунуться в жизнь человека с рассеянным склерозом и многое другое. Предусмотрена и образовательная программа — это открытые лекции о режиссуре и маркетинге социального театра и проектировании социально-значимых и инклюзивных проектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге с 18 мая стартует форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы», который проводит благотворительный фонд миллиардера Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мероприятия, которые касаются темы инклюзии, продлятся до 21 мая в Ельцин Центре. Форум пройдет в рамках программы 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщают организаторы на своем сайте. «Фестиваль включен в программу празднования трехсотлетия столицы Урала. В эти дни в культурной столице Урала будут представлены самые яркие театральные и междисциплинарные практики социального искусства, созданные в Уральском федеральном округе», — рассказывают организаторы. Во время форума зрителям представят девять спектаклей и пять арт-проектов из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Тюмени, Казани и Москвы. Постановки затронут тему чайлдфри, принятия собственного тела, жизни людей в психоневрологических интернатах. Все спектакли и проекты адаптированы: на них дополнительно будет использован жестовый язык и тифлокомментирование. Также во время форума пройдет междисциплинарная программа, в рамках которой посетители смогут поучаствовать в перфомансе о видении мира нейроотличными людьми, с помощью видеоинсталляции окунуться в жизнь человека с рассеянным склерозом и многое другое. Предусмотрена и образовательная программа — это открытые лекции о режиссуре и маркетинге социального театра и проектировании социально-значимых и инклюзивных проектов.