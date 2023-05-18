В Пермском крае силовики задержали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в похищении и изнасиловании козленка житель Пермского края был арестован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о краже молодой козы сообщила жительница поселка Щучье Озеро 13 мая.

«Подозреваемый установлен и заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже», — пояснили в ведомстве.

Прикамские зоозащитники ранее через соцсети заявляли, что сельчанин утащил козленка в кусты и надругался над ним. По их данным, животному меньше двух месяцев, оно получило серьезные травмы и было прооперировано. Зоозащитники считают, что задержанный ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины.