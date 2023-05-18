18 мая 2023

В Пермском крае силовики задержали подозреваемого в краже и изнасиловании козленка

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото:

Подозреваемый в похищении и изнасиловании козленка житель Пермского края был арестован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о краже молодой козы сообщила жительница поселка Щучье Озеро 13 мая.

«Подозреваемый установлен и заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже», — пояснили в ведомстве.

Прикамские зоозащитники ранее через соцсети заявляли, что сельчанин утащил козленка в кусты и надругался над ним. По их данным, животному меньше двух месяцев, оно получило серьезные травмы и было прооперировано. Зоозащитники считают, что задержанный ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины.

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Подозреваемый в похищении и изнасиловании козленка житель Пермского края был арестован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о краже молодой козы сообщила жительница поселка Щучье Озеро 13 мая. «Подозреваемый установлен и заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже», — пояснили в ведомстве. Прикамские зоозащитники ранее через соцсети заявляли, что сельчанин утащил козленка в кусты и надругался над ним. По их данным, животному меньше двух месяцев, оно получило серьезные травмы и было прооперировано. Зоозащитники считают, что задержанный ранее отбывал наказание за изнасилование пожилой женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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