Британия признала использование снарядов с обедненным ураном на протяжении десятилетий 19 мая 2023 в 03:38 Размер текста - 17 + Британия использует обедненный уран в бронебойных снарядах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Обедненный уран не одно десятилетие входил в состав бронебойных снарядов Армии Британии. Об этом заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. «Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — приводит цитату Вудворд РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о том, как устроены снаряды с обедненным ураном. И какую опасность представляют такие боеприпасы. Обедненный уран не одно десятилетие входил в состав бронебойных снарядов Армии Британии. Об этом заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. «Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — приводит цитату Вудворд РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о том, как устроены снаряды с обедненным ураном. И какую опасность представляют такие боеприпасы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям