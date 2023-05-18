18 мая 2023

Британия признала использование снарядов с обедненным ураном на протяжении десятилетий

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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
Британия использует обедненный уран в бронебойных снарядах Фото:

Обедненный уран не одно десятилетие входил в состав бронебойных снарядов Армии Британии. Об этом заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд.

«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — приводит цитату Вудворд РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказало о том, как устроены снаряды с обедненным ураном. И какую опасность представляют такие боеприпасы.

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Обедненный уран не одно десятилетие входил в состав бронебойных снарядов Армии Британии. Об этом заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. «Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — приводит цитату Вудворд РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о том, как устроены снаряды с обедненным ураном. И какую опасность представляют такие боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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