Британия признала использование снарядов с обедненным ураном на протяжении десятилетий

Британия использует обедненный уран в бронебойных снарядах
Обедненный уран не одно десятилетие входил в состав бронебойных снарядов Армии Британии. Об этом заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд.
«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — приводит цитату Вудворд РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказало о том, как устроены снаряды с обедненным ураном. И какую опасность представляют такие боеприпасы.
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