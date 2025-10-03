Трамп отправит в неоплачиваемый отпуск треть сотрудников Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в неоплачиваемый отпуск около трети своих сотрудников на фоне шатдауна— приостановки работы федерального правительства. Соответствующий план опубликован на официальном сайте Белого дома.
«В Административно-бюджетном управлении Белого дома останутся работать 437 из 530 сотрудников— это самый высокий показатель среди всех подразделений администрации»,— сообщается на сайте, передает Lenta.ru. Согласно документу,554 из 1 733 сотрудников Белого дома временно прекратят работу. При этом вновь созданное ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) полностью сохранит свой штат из 45 сотрудников.
Как ранее сообщали источники, часть ведомств попала под сокращения из-за проводимой политики разнообразия и инклюзивности. Также многие попали под раздачу из-за несоответствия приоритетам администрации Трампа.
Шатдаун— приостановка работы федерального правительства — происходит в США при отсутствии утвержденного бюджета. Ранее Белый дом уже составлял список ведомств, где пройдут увольнения в связи с текущей ситуацией.
Ранее сообщалось, что переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами Конгресса по бюджету закончились безрезультатно, что повысило вероятность приостановки работы федерального правительства. Встреча в Белом доме не привела к компромиссу между демократами и республиканцами по вопросу временного финансирования, сообщает The Hill.
