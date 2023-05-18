Пермский омбудсмен отреагировал на обыски у общественников по делу «Мемориала»*

Пермские правозащитники, у которых прошли обыски, являются свидетелями по делу «Мемориала»*

Игорь Сапко (в центре) пообещал держать ситуацию с обысками правозащитников на контроле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские общественники и правозащитники, у которых утром 19 мая прошли обыски, проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному в отношении пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он также заявил, что взял ситуацию с обысками на контроль и уже обсудил произошедшее с экс-омбудсменом региона Татьяной Марголиной.

«Ко мне поступило много звонков и запросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями [по уголовному делу]», — пояснил Сапко.

Утром 19 мая сотрудники УФСБ провели обыски у пермских общественников и правозащитников, в том числе у членов Совета по правам человека при президенте РФ Татьяны Марголиной и Светланы Маковецкой, журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. Пермский адвоката Елена Першикова заявила, что мероприятия были связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении «Мемориала».

* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда