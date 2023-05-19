Член СПЧ Маковецкая рассказала об обыске ФСБ

У члена СПЧ Маковецкой силовики изъяли при обыске всю технику и архив мужа

19 мая 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Светлана Маковецкая осталась без связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член Президентского совета по правам человека, руководитель пермского центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, рассказала об обысках, которые прошли у нее сегодня утром. По ее словам, силовики работали в рамках дела «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). У правозащитницы изъята вся оргтехника. «У меня закончился обыск. Он связан с делом „Мемориала“. Изъяты телефоны, ноутбуки, диски внешней памяти. Почему-то личный архив мужа. Хотя приходили обыскивать меня. Какое-то время буду без персональной телефонной связи, пока все не восстановлю», — пишет Маковецкая в соцсетях. Обыски у Маковецкой, а также бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной и ряда других правозащитников прошли утром 19 мая. Все фигуранты являются свидетелями по уголовному делу, связанному с вывозом архива «Мемориала».

Член Президентского совета по правам человека, руководитель пермского центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, рассказала об обысках, которые прошли у нее сегодня утром. По ее словам, силовики работали в рамках дела «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). У правозащитницы изъята вся оргтехника. «У меня закончился обыск. Он связан с делом „Мемориала“. Изъяты телефоны, ноутбуки, диски внешней памяти. Почему-то личный архив мужа. Хотя приходили обыскивать меня. Какое-то время буду без персональной телефонной связи, пока все не восстановлю», — пишет Маковецкая в соцсетях. Обыски у Маковецкой, а также бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной и ряда других правозащитников прошли утром 19 мая. Все фигуранты являются свидетелями по уголовному делу, связанному с вывозом архива «Мемориала».