Член СПЧ Маковецкая рассказала об обыске ФСБ

У члена СПЧ Маковецкой силовики изъяли при обыске всю технику и архив мужа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, маковецкая светлана, совет по правам человека
Светлана Маковецкая осталась без связи Фото:

Член Президентского совета по правам человека, руководитель пермского центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, рассказала об обысках, которые прошли у нее сегодня утром. По ее словам, силовики работали в рамках дела «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). У правозащитницы изъята вся оргтехника.

«У меня закончился обыск. Он связан с делом „Мемориала“. Изъяты телефоны, ноутбуки, диски внешней памяти. Почему-то личный архив мужа. Хотя приходили обыскивать меня. Какое-то время буду без персональной телефонной связи, пока все не восстановлю», — пишет Маковецкая в соцсетях.

Обыски у Маковецкой, а также бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной и ряда других правозащитников прошли утром 19 мая. Все фигуранты являются свидетелями по уголовному делу, связанному с вывозом архива «Мемориала».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член Президентского совета по правам человека, руководитель пермского центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, рассказала об обысках, которые прошли у нее сегодня утром. По ее словам, силовики работали в рамках дела «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). У правозащитницы изъята вся оргтехника. «У меня закончился обыск. Он связан с делом „Мемориала“. Изъяты телефоны, ноутбуки, диски внешней памяти. Почему-то личный архив мужа. Хотя приходили обыскивать меня. Какое-то время буду без персональной телефонной связи, пока все не восстановлю», — пишет Маковецкая в соцсетях. Обыски у Маковецкой, а также бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной и ряда других правозащитников прошли утром 19 мая. Все фигуранты являются свидетелями по уголовному делу, связанному с вывозом архива «Мемориала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...