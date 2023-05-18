Электрогазосварщику в Пермском крае предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

19 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Помимо высокой зарплаты кандидату предлагают полный соцпакет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае одну из самых высоких зарплат в регионе готовы предложить электрогазосварщику НАКС. Будущий сотрудник может получать 150 тысяч рублей в месяц. Рейтингом актуальных высокооплачиваемых вакансий региона с URA.RU поделились аналитики сервиса «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна электрогазосварщику НАКС — от 150 000 рублей», — сообщили в компании. В обязанности будущего работника будет входить выполнение аргонно-дуговой сварки трубопроводов. Кандидату нужно иметь более 5 лет релевантного опыта, 4 разряд и выше, работодатель обещает полный соцпакет и оплату суточных. Также высокую зарплату в крае готовы предложить сменщику-замерщику — до 100 тысяч рублей. В обязанности будущего сотрудника войдут продажи услуг по ремонту квартир, выезд на объекты и общение с заказчиками. 80 тысяч рублей предлагают руководителю проекта одной из крупных фирм. Основной обязанностью руководителя будет организация строительства производства на участке. На зарплату до 80 тысяч рублей в крае ищут токаря-универсала, образование не имеет значение. Также до 70 тысяч рублей готовы предложить главному бухгалтеру. Среди требований предъявляют опыт от 10 лет и высшее образование.

В Пермском крае одну из самых высоких зарплат в регионе готовы предложить электрогазосварщику НАКС. Будущий сотрудник может получать 150 тысяч рублей в месяц. Рейтингом актуальных высокооплачиваемых вакансий региона с URA.RU поделились аналитики сервиса «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна электрогазосварщику НАКС — от 150 000 рублей», — сообщили в компании. В обязанности будущего работника будет входить выполнение аргонно-дуговой сварки трубопроводов. Кандидату нужно иметь более 5 лет релевантного опыта, 4 разряд и выше, работодатель обещает полный соцпакет и оплату суточных. Также высокую зарплату в крае готовы предложить сменщику-замерщику — до 100 тысяч рублей. В обязанности будущего сотрудника войдут продажи услуг по ремонту квартир, выезд на объекты и общение с заказчиками. 80 тысяч рублей предлагают руководителю проекта одной из крупных фирм. Основной обязанностью руководителя будет организация строительства производства на участке. На зарплату до 80 тысяч рублей в крае ищут токаря-универсала, образование не имеет значение. Также до 70 тысяч рублей готовы предложить главному бухгалтеру. Среди требований предъявляют опыт от 10 лет и высшее образование.