18 мая 2023

Электрогазосварщику в Пермском крае предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Помимо высокой зарплаты кандидату предлагают полный соцпакет Фото:

В Пермском крае одну из самых высоких зарплат в регионе готовы предложить электрогазосварщику НАКС. Будущий сотрудник может получать 150 тысяч рублей в месяц. Рейтингом актуальных высокооплачиваемых вакансий региона с URA.RU поделились аналитики сервиса «Работа.ру».

«Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна электрогазосварщику НАКС — от 150 000 рублей», — сообщили в компании. В обязанности будущего работника будет входить выполнение аргонно-дуговой сварки трубопроводов. Кандидату нужно иметь более 5 лет релевантного опыта, 4 разряд и выше, работодатель обещает полный соцпакет и оплату суточных.

Также высокую зарплату в крае готовы предложить сменщику-замерщику — до 100 тысяч рублей. В обязанности будущего сотрудника войдут продажи услуг по ремонту квартир, выезд на объекты и общение с заказчиками. 80 тысяч рублей предлагают руководителю проекта одной из крупных фирм. Основной обязанностью руководителя будет организация строительства производства на участке. На зарплату до 80 тысяч рублей в крае ищут токаря-универсала, образование не имеет значение. Также до 70 тысяч рублей готовы предложить главному бухгалтеру. Среди требований предъявляют опыт от 10 лет и высшее образование.

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В Пермском крае одну из самых высоких зарплат в регионе готовы предложить электрогазосварщику НАКС. Будущий сотрудник может получать 150 тысяч рублей в месяц. Рейтингом актуальных высокооплачиваемых вакансий региона с URA.RU поделились аналитики сервиса «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна электрогазосварщику НАКС — от 150 000 рублей», — сообщили в компании. В обязанности будущего работника будет входить выполнение аргонно-дуговой сварки трубопроводов. Кандидату нужно иметь более 5 лет релевантного опыта, 4 разряд и выше, работодатель обещает полный соцпакет и оплату суточных. Также высокую зарплату в крае готовы предложить сменщику-замерщику — до 100 тысяч рублей. В обязанности будущего сотрудника войдут продажи услуг по ремонту квартир, выезд на объекты и общение с заказчиками. 80 тысяч рублей предлагают руководителю проекта одной из крупных фирм. Основной обязанностью руководителя будет организация строительства производства на участке. На зарплату до 80 тысяч рублей в крае ищут токаря-универсала, образование не имеет значение. Также до 70 тысяч рублей готовы предложить главному бухгалтеру. Среди требований предъявляют опыт от 10 лет и высшее образование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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