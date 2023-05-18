В день выпускных в свердловском городе запретят продажу алкоголя

В Ревде на выпускной запретят продажу алкоголя

19 мая 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Ревде запретят продажу алкоголя на последний звонок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) запретят продажу алкоголя на последний звонок 2022-2023. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. «22 мая с 9:00 до 16:00 часов во всех магазинах, расположенных в городе Ревда, с. Мариинск, пос. Крылатовский, будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе. Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе. Министерство просвещения рекомендовало в 2023 году проводить последний звонок в школах 22—23 мая, а выпускной вечер — 23—24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.

В Ревде (Свердловская область) запретят продажу алкоголя на последний звонок 2022-2023. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. «22 мая с 9:00 до 16:00 часов во всех магазинах, расположенных в городе Ревда, с. Мариинск, пос. Крылатовский, будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе. Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе. Министерство просвещения рекомендовало в 2023 году проводить последний звонок в школах 22—23 мая, а выпускной вечер — 23—24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.