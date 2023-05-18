18 мая 2023

В день выпускных в свердловском городе запретят продажу алкоголя

В Ревде на выпускной запретят продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ревде запретят продажу алкоголя на последний звонок Фото:

В Ревде (Свердловская область) запретят продажу алкоголя на последний звонок 2022-2023. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова.

«22 мая с 9:00 до 16:00 часов во всех магазинах, расположенных в городе Ревда, с. Мариинск, пос. Крылатовский, будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе. Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе.

Министерство просвещения рекомендовало в 2023 году проводить последний звонок в школах 22—23 мая, а выпускной вечер — 23—24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.

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В Ревде (Свердловская область) запретят продажу алкоголя на последний звонок 2022-2023. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. «22 мая с 9:00 до 16:00 часов во всех магазинах, расположенных в городе Ревда, с. Мариинск, пос. Крылатовский, будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе. Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе. Министерство просвещения рекомендовало в 2023 году проводить последний звонок в школах 22—23 мая, а выпускной вечер — 23—24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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