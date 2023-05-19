В Челябинске открывается летний ресторан от популярного пивного заведения

19 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В меню ресторана преобладают блюда из морепродуктов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске открылся летний ресторан «Шале» от популярного пивного заведения Paulaner Brauhaus. Информация об открытии 19 мая появилась на официальном сайте ресторана. «Открытие состоится 19 мая в 19:00. Ресторан рассчитан на одновременное посещение 100 гостей», — сообщили на сайте «Шале». Заведение предлагает средиземноморскую кухню, в меню: морепродукты, стейки, бургеры, пиццы и десерты в авторской подаче. В карте бара шесть разновидностей лимонада, фирменные чаи и алкогольные коктейли. Расположили ресторан на улице Труда.

В Челябинске открылся летний ресторан «Шале» от популярного пивного заведения Paulaner Brauhaus. Информация об открытии 19 мая появилась на официальном сайте ресторана. «Открытие состоится 19 мая в 19:00. Ресторан рассчитан на одновременное посещение 100 гостей», — сообщили на сайте «Шале». Заведение предлагает средиземноморскую кухню, в меню: морепродукты, стейки, бургеры, пиццы и десерты в авторской подаче. В карте бара шесть разновидностей лимонада, фирменные чаи и алкогольные коктейли. Расположили ресторан на улице Труда.