В Челябинске открывается летний ресторан от популярного пивного заведения

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Устричная ферма на берегу залива Донузлав. Республика Крым, село Новоозерное, устрицы, ресторан
В меню ресторана преобладают блюда из морепродуктов Фото:

В Челябинске открылся летний ресторан «Шале» от популярного пивного заведения Paulaner Brauhaus. Информация об открытии 19 мая появилась на официальном сайте ресторана.

«Открытие состоится 19 мая в 19:00. Ресторан рассчитан на одновременное посещение 100 гостей», — сообщили на сайте «Шале».

Заведение предлагает средиземноморскую кухню, в меню: морепродукты, стейки, бургеры, пиццы и десерты в авторской подаче. В карте бара шесть разновидностей лимонада, фирменные чаи и алкогольные коктейли. Расположили ресторан на улице Труда.

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В Челябинске открылся летний ресторан «Шале» от популярного пивного заведения Paulaner Brauhaus. Информация об открытии 19 мая появилась на официальном сайте ресторана. «Открытие состоится 19 мая в 19:00. Ресторан рассчитан на одновременное посещение 100 гостей», — сообщили на сайте «Шале». Заведение предлагает средиземноморскую кухню, в меню: морепродукты, стейки, бургеры, пиццы и десерты в авторской подаче. В карте бара шесть разновидностей лимонада, фирменные чаи и алкогольные коктейли. Расположили ресторан на улице Труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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