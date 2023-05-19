В Челябинске открывается летний ресторан от популярного пивного заведения

В меню ресторана преобладают блюда из морепродуктов
В Челябинске открылся летний ресторан «Шале» от популярного пивного заведения Paulaner Brauhaus. Информация об открытии 19 мая появилась на официальном сайте ресторана.
«Открытие состоится 19 мая в 19:00. Ресторан рассчитан на одновременное посещение 100 гостей», — сообщили на сайте «Шале».
Заведение предлагает средиземноморскую кухню, в меню: морепродукты, стейки, бургеры, пиццы и десерты в авторской подаче. В карте бара шесть разновидностей лимонада, фирменные чаи и алкогольные коктейли. Расположили ресторан на улице Труда.
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