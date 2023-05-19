Полковник Кнутов: ситуация в Артемовске напоминает Сталинградскую битву. Видео

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Артемовск напоминает Сталинград, считает Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступая в Артемовске (Бахмуте), российская армия вытягивает на себя значительные силы ВСУ и уничтожает их. Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что ситуация в городе напоминает Сталинградскую битву.

«Происходящее в Артемовске похоже на события в Сталинграде», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовые группы ведут боевые действия на западе Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество потерь заставляют ВСУ перебрасывать в город дополнительные резервы.

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Наступая в Артемовске (Бахмуте), российская армия вытягивает на себя значительные силы ВСУ и уничтожает их. Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что ситуация в городе напоминает Сталинградскую битву. «Происходящее в Артемовске похоже на события в Сталинграде», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил Кнутов. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовые группы ведут боевые действия на западе Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество потерь заставляют ВСУ перебрасывать в город дополнительные резервы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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