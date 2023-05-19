Полковник Кнутов: ситуация в Артемовске напоминает Сталинградскую битву. Видео

19 мая 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Артемовск напоминает Сталинград, считает Юрий Кнутов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступая в Артемовске (Бахмуте), российская армия вытягивает на себя значительные силы ВСУ и уничтожает их. Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что ситуация в городе напоминает Сталинградскую битву. «Происходящее в Артемовске похоже на события в Сталинграде», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил Кнутов. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовые группы ведут боевые действия на западе Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество потерь заставляют ВСУ перебрасывать в город дополнительные резервы.

Наступая в Артемовске (Бахмуте), российская армия вытягивает на себя значительные силы ВСУ и уничтожает их. Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что ситуация в городе напоминает Сталинградскую битву. «Происходящее в Артемовске похоже на события в Сталинграде», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил Кнутов. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовые группы ведут боевые действия на западе Артемовска. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество потерь заставляют ВСУ перебрасывать в город дополнительные резервы.