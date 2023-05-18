Пушилин рассказал, что предпринимают российские войска для сдерживания ВСУ в Бахмуте

Пушилин: российские войска предпринимают исчерпывающие меры для предотвращения прорыва ВСУ в Бахмуте

19 мая 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Пушилин: ВСУ нацелены прорвать фланги Артемовска, чтобы осложнить ситуацию в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для предотвращения прорыва флангов вооруженными силами Украины (ВСУ) в Бахмуте предпринимаются «исчерпывающие меры». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Ранее Пушилин говорил о том, что ВС РФ близки к освобождению города. Корреспондент URA.RU подчеркнул, что для удержания фронта украинским солдатам придется задействовать все свои резервы. В ночь на 19 мая боец группы «Вагнер» доложил, что до освобождения Артемовска осталось зачистить меньше квадратного километра. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился прогнозом, что Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками в ближайшие дни.

Для предотвращения прорыва флангов вооруженными силами Украины (ВСУ) в Бахмуте предпринимаются «исчерпывающие меры». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Ранее Пушилин говорил о том, что ВС РФ близки к освобождению города. Корреспондент URA.RU подчеркнул, что для удержания фронта украинским солдатам придется задействовать все свои резервы. В ночь на 19 мая боец группы «Вагнер» доложил, что до освобождения Артемовска осталось зачистить меньше квадратного километра. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился прогнозом, что Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками в ближайшие дни.