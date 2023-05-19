Марочко: ВСУ из-за высоких потерь перебрасывают резервы под Бахмут

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Украинские военные перебрасывают резервы под Бахмутом, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные начали перебрасывать резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, это происходит из-за больших потерь украинской стороны.

«В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском — прим. URA.RU.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — заявил Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинские военные находятся чаще всего в медицинских автомобилях при выезде на эвакуацию раненых сослуживцев.

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ стягивают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом под Бахмут. Ситуация в городе стала катастрофической для Украины, поэтому командование направляет в него только добровольцев, передает телеканал 360.

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Украинские военные начали перебрасывать резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, это происходит из-за больших потерь украинской стороны. «В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском — прим. URA.RU.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — заявил Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинские военные находятся чаще всего в медицинских автомобилях при выезде на эвакуацию раненых сослуживцев. Ранее Марочко заявлял, что ВСУ стягивают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом под Бахмут. Ситуация в городе стала катастрофической для Украины, поэтому командование направляет в него только добровольцев, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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