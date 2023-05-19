Марочко: ВСУ из-за высоких потерь перебрасывают резервы под Бахмут

Украинские военные начали перебрасывать резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, это происходит из-за больших потерь украинской стороны.
«В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском — прим. URA.RU.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — заявил Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинские военные находятся чаще всего в медицинских автомобилях при выезде на эвакуацию раненых сослуживцев.
Ранее Марочко заявлял, что ВСУ стягивают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом под Бахмут. Ситуация в городе стала катастрофической для Украины, поэтому командование направляет в него только добровольцев, передает телеканал 360.
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