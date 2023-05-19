19 мая 2023

Ресторан бизнесмена Тимофея Алтушкина готовит удивлять екатеринбуржцев

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Премиальный детейлинг-центр Autolab by RCС. Екатеринбург
Тимофей Алтушкин открыл заведение и детейлинг-центр в июле прошлого года Фото:

В Екатеринбурге в ресторане NEONI бизнесмена и сына главы «Русской медной компании» Тимофея Алтушкина стартует второй летний сезон. Уже 26 мая здесь откроется летняя веранда, на которой гости смогут попробовать многокилограммового лосося с Шри-Ланки, а в День рождения ресторана послушать выступление «Другого оркестра».

«В субботу, 27 мая, с Шри-Ланки привезут тунца весом 70 кг, мы его разделаем и сделаем 6-7 кусков, из головы сварим уху. Также сделаем утку по-пекински: ее готовим в течение трех дней. В первый день мы ее обливаем кипятком, маринуем специями, а во второй — надуваем, чтобы кожа отошла и вытопился жир. На третий день уже запекаем», — рассказал корреспонденту URA.RU шеф-повар Максим Барбаренко.

Прошлым летом Алтушкин запустил премиальный детейлинг-центр Autolab by RCC и ресторан NEONI, который был больше площадкой ожидания для тех, кто посещал центр, чем самостоятельной единицей, признались в разговоре с корреспондентом представители заведения. После летнего сезона в 2022 году гастроточка закрыла свои двери и стала работать лишь на доставку из-за ремонта. Сейчас обновленный ресторан готов принимать гостей и удивлять их паназиатской кухней и музыкальными вечерами. В День рождения NEONI, 15 июля, здесь пройдет вечеринка и выступит «Другой оркестр».

В ресторане делают ставку на паназиатскую кухню
В ресторане делают ставку на паназиатскую кухню
Фото:
Гостей также будут удивлять уткой по-пекински
Гостей также будут удивлять уткой по-пекински
Фото:
Обновлена и барная карта
Обновлена и барная карта
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В Екатеринбурге в ресторане NEONI бизнесмена и сына главы «Русской медной компании» Тимофея Алтушкина стартует второй летний сезон. Уже 26 мая здесь откроется летняя веранда, на которой гости смогут попробовать многокилограммового лосося с Шри-Ланки, а в День рождения ресторана послушать выступление «Другого оркестра». «В субботу, 27 мая, с Шри-Ланки привезут тунца весом 70 кг, мы его разделаем и сделаем 6-7 кусков, из головы сварим уху. Также сделаем утку по-пекински: ее готовим в течение трех дней. В первый день мы ее обливаем кипятком, маринуем специями, а во второй — надуваем, чтобы кожа отошла и вытопился жир. На третий день уже запекаем», — рассказал корреспонденту URA.RU шеф-повар Максим Барбаренко. Прошлым летом Алтушкин запустил премиальный детейлинг-центр Autolab by RCC и ресторан NEONI, который был больше площадкой ожидания для тех, кто посещал центр, чем самостоятельной единицей, признались в разговоре с корреспондентом представители заведения. После летнего сезона в 2022 году гастроточка закрыла свои двери и стала работать лишь на доставку из-за ремонта. Сейчас обновленный ресторан готов принимать гостей и удивлять их паназиатской кухней и музыкальными вечерами. В День рождения NEONI, 15 июля, здесь пройдет вечеринка и выступит «Другой оркестр».
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